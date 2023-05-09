Руководители Уральской Стали поздравили оренбуржцев с Днём Победы

Генеральный директор управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин поздравил оренбуржцев с праздником 9 мая!

Дорогие друзья! Уважаемые ветераны!

Поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Этот день — символ беспрецедентного героизма нашего народа. Результат колоссального напряжения сил, героического подвига, самоотверженного труда. Пример поколения Победителей, которые смогли не только выстоять в самой страшной войне в истории человечества, но и восстановить страну после колоссальных разрушений, служит нам высоким нравственным ориентиром и сегодня. Мы всегда будем чтить этот подвиг и неоценимый вклад в Победу каждого, кто приближал этот праздник и на передовой, и в тылу. Желаем всем ветеранам и участникам войны крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Генеральный директор УК «Уральская Сталь» Д.Г. Сафин

Управляющий директор Уральской Стали Ильдар Искаков поздравил оренбуржцев с праздником 9 мая!

Уважаемые оренбуржцы!

Поздравляю вас со священным праздником нашего народа – Днём Победы!

78 лет назад отгремела Великая Отечественная война. Ее результат – миллионы погибших в боях, в лагерях, раненых и с искалеченными судьбами жертв фашизма. Пострадавших могло бы быть намного больше, если бы не героизм наших великих предков, спасших страну и мир. Победа досталась нам дорогой ценой, поэтому этот весенний день мы встречам со слезами на глазах. Мы вспоминаем всех, кто неимоверными усилиями добыл заветную победу, вернулся и восстановил страну из руин. Своей святой обязанностью мы считаем необходимость окружить заботой и вниманием наших фронтовиков и тружеников тыла, не дать умалить заслуги наших великих героев и переписать мировую историю, отстоять целостность наших границ и воспрепятствовать набирающему силу нацизму!

Друзья, великий подвиг нашего народа будет вечно жить в памяти благодарных потомков! Мы вместе сделаем для этого все возможное и невозможное!

Доброго вам здоровья, благополучия и мирного неба! С праздником!

Управляющий директор Уральской Стали И.Ф. Искаков