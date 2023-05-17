Управляющий директор Уральской Стали подписал индивидуальные контракты с лучшими работниками комбината

На Уральской Стали (входит в единый металлургический холдинг с Загорским трубным заводом) управляющий директор подписал индивидуальные контракты с 16 передовиками производства. Договор предусмотрен на год и может быть продлен.

Предварительно кандидаты проходят тщательный отбор в подразделениях и на уровне предприятия. Среди требований к ним – высокая квалификация, стаж от трёх лет, обеспечение объёмов производства и высокого качества продукции, выполнение технологических инструкций, правил охраны труда и промышленной безопасности, внутреннего трудового распорядка, передача опыта молодёжи и активная жизненная позиция. Новую меру поощрения сотрудников на предприятии ввели в апреле прошлого года.

«В этот раз мы решили расширить рамки проекта за счёт включения в него работников вспомогательных подразделений комбината. Ведь за успешными показателями сталеваров и прокатчиков стоит весь коллектив. Мы ждём от них таких же высоких результатов труда в будущем, помощи в воспитании молодежи и создании сплочённых коллективов», – отметил управляющий директор Ильдар Искаков.

Контракт предусматривает ежемесячные дополнительные премии, полис ДМС и оплату корпоративной сотовой связи, абонемент на посещение спортивных объектов и внеочередное право на санаторно-курортное лечение.

Подобная практика нацелена на поощрение передовиков и мотивацию остальных работников.