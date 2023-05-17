12 C
Оренбург
19 мая 2023 г.

Бригада электриков Уральской Стали – лучшая в регионе

Главное

Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Электрики Уральской Стали (входит в единый металлургический холдинг с Загорским трубным заводом) заняли первое место в номинации «Лучшая бригада электромонтажников» в региональном конкурсе профмастерства.

Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший электрик» прошел на базе Гуманитарно-технического техникума Оренбурга в рамках II Регионального энергетического форума. Собрал порядка 50 профессионалов со всего региона. Организаторы – Правительство Оренбургской области, Оренбургский областной союз промышленников и предпринимателей, Федерация организаций профсоюзов Оренбургской области.

Конкурсанты были протестированы на знание нормативных документов по технической эксплуатации электроэнергетики, требований охраны труда и пожарной безопасности, оказания первой помощи пострадавшему от действия тока. Отдельным этапом конкурса стала практическая часть – монтаж соединительной схемы запуска, определение неисправности в силовой электрической цепи. Также в рамках мероприятия было запланирована экскурсия на производственные объекты оренбургских предприятий, семинары «Снижение потерь в электрических сетях», «Автоматизированные системы учета электроэнергии и управления электропотреблением», «Электробезопасность» и мастер-класс «Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов».

В составе делегации от Уральской Стали присутствовали: Максим Барабанов, Игорь Игнатенко и Фаниль Кудашев. За победу в своей номинации каждый отмечен Благодарственным письмом министерства промышленности и энергетики Оренбургской области и подарочным сертификатом.

Предыдущая новостьУправляющий директор Уральской Стали подписал индивидуальные контракты с лучшими работниками комбината
Следующая новостьУральская Сталь провела координационный совет с участниками отечественной мостовой индустрии

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.