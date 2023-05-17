Бригада электриков Уральской Стали – лучшая в регионе

Электрики Уральской Стали (входит в единый металлургический холдинг с Загорским трубным заводом) заняли первое место в номинации «Лучшая бригада электромонтажников» в региональном конкурсе профмастерства.

Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший электрик» прошел на базе Гуманитарно-технического техникума Оренбурга в рамках II Регионального энергетического форума. Собрал порядка 50 профессионалов со всего региона. Организаторы – Правительство Оренбургской области, Оренбургский областной союз промышленников и предпринимателей, Федерация организаций профсоюзов Оренбургской области.

Конкурсанты были протестированы на знание нормативных документов по технической эксплуатации электроэнергетики, требований охраны труда и пожарной безопасности, оказания первой помощи пострадавшему от действия тока. Отдельным этапом конкурса стала практическая часть – монтаж соединительной схемы запуска, определение неисправности в силовой электрической цепи. Также в рамках мероприятия было запланирована экскурсия на производственные объекты оренбургских предприятий, семинары «Снижение потерь в электрических сетях», «Автоматизированные системы учета электроэнергии и управления электропотреблением», «Электробезопасность» и мастер-класс «Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов».

В составе делегации от Уральской Стали присутствовали: Максим Барабанов, Игорь Игнатенко и Фаниль Кудашев. За победу в своей номинации каждый отмечен Благодарственным письмом министерства промышленности и энергетики Оренбургской области и подарочным сертификатом.