Уральская Сталь провела координационный совет с участниками отечественной мостовой индустрии

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) провела координационный совет с участием представителей научно-исследовательских, проектных, подрядных организаций в области мостостроения и производителей металлоконструкций.

Мероприятие прошло на площадке базового учебного заведения предприятия – новотроицкого филиала НИТУ МИСИС. Присутствовали представители комбината, управляющей компании «Уральская Сталь», НПО ЦНИИТМАШ, институтов «Гипростроймост – Санкт-Петербург», «Стройпроект» и «Гипростроймост», ЦНИИТС, «ЦНИИчермет имени И.П. Бардина», НИЦ «Мосты», ПСК «Трансстройпроект», «Мостовая инспекция», «НПЦ Мостов», «Мастерская мостов», «Дороги и Мосты», «Курганстальмост», «СтальМост», «Воронежстальмост», «Улан-Удэстальмост», ЗВК «Бервел», НТЗМК, ЭСАБ, МАДИ (МИП НиЦ МИС), ИМЕТ РАН и НИТУ МИСИС, а так же представители министерства промышленности и энергетики Оренбургской области и ГК «Автодор».

Обсуждали потребности индустрии в листовом прокате, требования к современным сталям, особенности новых ГОСТов и проблемы современного мостостроения и другие актуальные вопросы.

«Для нас это очень важное событие, поскольку развитие индустрии и страны во многом зависит от инфраструктурных проектов, которые реализуются с участием всех тек, кто сегодня здесь собрался. За последний год Уральская Сталь сделала значительные шаги на пути повышения качества продукции и расширения своих технологических возможностей, таким образом мы не просто сохраняем компетенции в области мостовых сталей, но непрерывно их улучшаем. И сегодняшний коордсовет – это очередной этап нашего взаимодействия, направленный на концентрацию усилий, на обсуждение новых и решение старых долго не решаемых вопросов. Уральская Сталь всегда готова отвечать на самые сложные вызовы промышленности и быть на шаг впереди», – открывая встречу, отметил управляющий директор Уральской Стали Ильдар Искаков.

«Уральская Сталь является нашим основным поставщиком металлопроката, который мы используем в производстве мостов. Это порядка 80 тыс. тонн в год. Новотроицкую сталь используем в конструкциях для регионов с разными условиями температуры и влажности. Везде она стабильно хорошо себя показывает от южных районов до Крайнего Севера», – рассказал заместитель генерального директора компании «Курганстальмост» Петр Пухов.

Помимо деловой части координационного совета, в программе состоялось посещение производственных площадок коксохимического, доменного и листопрокатного производств Уральской Стали в рамках утвержденного промтуристического маршрута.

За последние годы новотроицкие металлурги реализовали множество мер модернизации производственных мощностей, что позволяет обеспечивать высокое качество продукции и осваивать производство новых марок стали. Мостостроительный прокат Уральской Стали отвечает требованиям стандартов: ГОСТ 6713-2021, ГОСТ Р 55374-2012, СТО 13657842-1-2009. Кроме того, это одно из немногих российских предприятий, которое может поставлять всю номенклатуру марочного и размерного сортамента листового проката по СП 35.13330.2017 «Мосты и трубы».

Среди освоенного: традиционные мостовые марки стали 10ХСНД и 15ХСНД; эксклюзивные мостовые марки стали 10ХСНДА, 15ХСНДА по СТО 13657842-1-2009; экономнолегированная мостовая марка стали 12Г2СБД класса прочности С345; атмосферостойкая марка стали 14ХГНДЦ. Прокат выпускается в размерах: толщина от 8 до 50 мм, ширина от 1500 до 2500 мм, длина от 4500 до 12000 мм. Создание единого холдинга с ЗТЗ дало возможность предложить мостовой индустрии новую продукцию – трубы и шпунты из мостостали.

Лидируя в поставках мостостали, предприятие не останавливается на достигнутом и предлагает потребителям новые виды продукции – это прокат из совместно разработанных с ведущими НИИ страны марок стали повышенного класса прочности С460, прокат для универсальных блок-мостов из атмосферостойкой стали марки 14ХГНДЦ. Конструкции, изготовленные из данной стали, при образовании плотной оксидной пленки на поверхности позволяют их эксплуатацию без окраски. В различных регионах России уже построено 11 таких мостов и еще 10 запроектировано.

Многие знаковые объекты в России построены с использованием металла Уральской Стали. Среди них: мост на остров «Русский» и еще более сотни российских мостов, олимпийские объекты и автодорожная инфраструктура Сочи и Красной Поляны, стадионы к Чемпионата Мира-2018, автомобильные развязки МКАД, ЦКАД, ЗСД, Северо-западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хордах Москвы, Тюмени, на автомобильных обходах Подольска, Калуги, Лосево и Павловска; железнодорожные путепроводы БАМа, Транссиба, железнодорожного обхода Краснодара и множество прочих объектов.