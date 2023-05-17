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19 мая 2023 г.

Пожар на улице Максима Горького, 46, в Оренбурге, полностью потушен

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Редакция Орен.Ру
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Все квартиры в доме, включая те, что остались неповрежденными, отключены от электричества, газа и воды. Во дворе размещен биотуалет, обеспечена доставка питьевой воды для пожарных и жителей.

Специалисты Южного округа и ЖКХ работают с жильцами, уточняя их потребности и составляя списки проживающих.

Хотя в доме зарегистрировано около 150 жителей, на самом деле их меньше. Рассматривается вариант временного размещения пострадавших в загородном лагере.

Согласно МЧС региона, пожарным удалось остановить распространение огня в 14.58. Ликвидацию пожара обеспечивали 134 человека и 49 единиц техники.»

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