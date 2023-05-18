Уральская Сталь – участник нацпроекта «Производительность труда»

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) присоединилась к участию в национальном проекте повышения производительности труда. Программа улучшений рассчитана на три года.

По этому поводу на предприятии прошло совещание, в котором приняли участие представители регионального органа исполнительной власти, федерального центра компетенций и работники комбината.

О начале реализации проекта металлургам рассказали министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области Игнат Петухов и генеральный директор АНО «ФЦК» Николай Соломон и руководители компании и комбината.

Национальный проект «Производительность труда» разработан и утвержден с целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Призван простимулировать рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% к 2024 году.

Проект направлен на достижение национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», на обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности, а также устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.

Оператором проекта является Федеральный центр компетенций, а созданные в 60 регионах РЦК помогают компаниям внедрять бережливое производство, совершенствовать управление, логистику и сбыт продукции. Сегодня в национальном проекте участвует уже более 4,7 тыс. предприятий. На каждом создается производственный поток-образец, формируется команда из сотрудников для внедрения изменений и последующей самостоятельной работы.

В рамках проекта действуют программы повышения квалификации топ-менеджмента «Лидеры производительности» и переподготовки кадров от «Агентства развития навыков и профессий», возрождается движение рационализаторства. «Российский экспортный центр» помогает компаниям выйти на новые рынки, а обновить производство можно под займ в 1% от Фонда развития промышленности.

На Уральской Стали определен пилотный участок, на котором при поддержке экспертов ФЦК будет реализован проект, далее опыт будет распространен на остальные подразделения. В рамках визита гости побывали на его площадке и ознакомились с пилотным потоком на МНЛЗ-1 электросталеплавильного цеха.

«В основе всех изменений на нашем комбинате лежит повышение эффективности бизнес-процессов и повышение производительности труда. Нам ежедневно приходится работать над снижением себестоимости продукции, увеличением объемов производства и выпуском новых видов продукции. У нас амбициозные планы, которые смогут реализоваться, только если компания будет зарабатывать, повышать эффективность и конкурентоспособность. Сегодня мы делаем большой шаг в этом направлении, присоединившись к передовым предприятиям страны – участникам нацпроекта» – рассказал генеральный директор управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин.

«На Уральской Стали есть опыт внедрения подхода бережливого производства, а потому есть уверенность в успехе проекта. В следующем месяце мы планируем запустить поток и в рамках фасоннолитейного производства. Эти два пилота станут для нас фундаментом внедрения данного подхода на производственной площадке комбината. Мы не просто повышаем производительность труда, а являемся участниками национального проекта. Это создает нам дополнительную мотивацию, поскольку конечная цель участия на федеральном уровне –рост ВВП страны, улучшение благосостояния россиян, благополучия нашей Родины», – подчеркнул управляющий директор Уральской Стали Ильдар Искаков.