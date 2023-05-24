Оренбургская область увеличивает спортивную инфраструктуру для футбола

Оренбург ожидает совершенно новое мини-футбольное поле с искусственным покрытием. Отмечается, что эта спортивная арена будет расположена неподалеку от СКК «Оренбуржье». Работы по подготовке основания уже начались, и в скором времени здесь установят игровые ворота и осветительное оборудование для вечерних занятий.

«Для привлечения людей к занятиям спортом и физкультурой, крайне важна качественная спортивная инфраструктура, которая будет доступна и функциональна. В Оренбуржье более 68 тысяч человек увлекаются футболом, что делает его наиболее популярным видом спорта в нашем регионе», — отметил губернатор Денис Паслер.

«Мы регулярно расширяем спортивную базу для футболистов. По региональной программе мы строим поля для мини-футбола и реконструируем большие стадионы. Вместе с руководством ФК «Оренбург» мы разрабатываем проект Академии футбола», — добавил Паслер.

Стоит отметить, что в этом году будет продолжена региональная поддержка муниципальных образований в развитии физической культуры и спорта. В результате финансирования из областного бюджета, в Оренбуржье планируется установить семь мини-футбольных полей с искусственным покрытием. Стоимость каждой площадки оценивается в 7,5 млн рублей. Новые спортивные объекты будут построены в Оренбурге, Орске, Медногорске, Оренбургском, Новосергиевском, Тоцком и Саракташском районах.

Проект по созданию мини-футбольных полей с искусственным покрытием в Оренбуржье начался в 2021 году. В прошлом году в рамках проекта было установлено 15 подобных площадок в 13 муниципальных образованиях. Эти спортивные площадки теперь доступны жителям Бузулука, Новотроицка, Оренбурга, Орска, Кувандыкского городского округа, Акбулакского, Беляевского, Бузулукского, Красногвардейского, Октябрьского, Оренбургского, Сакмарского и Тоцкого районов.

Согласно информации от правительства Оренбуржья, строительство новых спортивных объектов способствует укреплению статуса футбола как самого популярного вида спорта в регионе. Инициатива также помогает активизировать интерес жителей к физической культуре и спорту.

Предполагается, что внедрение этого проекта поможет в создании более доступных и функциональных спортивных площадок. Это, в свою очередь, позволит увеличить количество людей, занимающихся физической культурой и спортом, в целом улучшив уровень здоровья населения.

С новыми искусственно покрытыми мини-полями, футбол в Оренбуржье обещает стать еще более захватывающим и доступным для всех желающих.