При поддержке Уральской Стали в Новотроицке открывается Агентство развития города

При содействии Уральской Стали (входит в единый металлургический холдинг с Загорским трубным заводом) в Новотроицке начинает свою работу Агентство развития города. Старт его деятельности дала стратегическая сессия «Выбор городских приоритетов».

Мероприятие прошло на базе новотроицкого филиала НИТУ МИСИС. Во встрече приняли участие 50 представителей администрации города, учреждений социальной сферы, предпринимательского сообщества, новотроицких предприятий, организаций, НКО, активных жителей и лидеров общественных мнений. Мероприятие стало эффективной площадкой для диалога и обмена мнениями заинтересованных сторон по ключевым вопросам развития Новотроицка.

Создание Агентства развития города инициировано и профинансировано Уральской Сталью. Проект нацелен на решение задач устойчивого развития города с использованием передовых методов и успешного опыта в этом направлении.

«Роль общественного управления городом сегодня как никогда высока и ставится во главу угла при реализации федеральный, региональных и местных проектов. Сегодня мы собрались широким кругом, и мероприятие является новым веянием в определении будущего Новотроицка. Хочу поблагодарить Уральскую Сталь и остальные наши предприятия, которые находятся рядом с властью и делают все возможное, чтобы жизнь в городе была боле комфортной. И это не только финансирование проектов, но и развитие человеческого потенциала. Многое уже сделано, еще больше предстоит обобщить, проанализировать и реализовать», – отметил глава Новотроицка Дмитрий Буфетов.

«Многие годы комбинат помогает городу, реализовывая программы социально-экономического партнерства с исполнительной властью, создавая точки дополнительного роста. Но сегодня мы понимаем, что настало время переформатировать эту работу. У нас есть огромный человеческий потенциал, есть ресурсы и положительный опыт развития других промышленных городов. Сегодня мы собрались, чтобы начать новый этап в развитии города, когда будут объединены усилия и будут приниматься решения, основанные на мнении людей неравнодушных. Призываю быть активными, а накопленный опыт и знания вложить в полезные идеи», – подчеркнул управляющий директор Уральской Стали Ильдар Искаков.

О трендах и методах анализа текущей ситуации, успешном опыте развитии территории присутствующим рассказал эксперт в сфере стратегического и территориального планирования, член экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при Государственной Думе РФ Александр Холоднов.

Практическая часть встречи была посвящена изучению проблем и поиску решений. Разбившись на группы, участники определяли ключевые проблемы, проводили поиск и отбор эффективных решений. По сформированному чек-листу слабых мест начнется работа по внедрению улучшений, результаты которой в ближайшее время увидят новотройчане.

«Наша задача – сделать Новотроицк городом счастливых людей. Счастливые люди они здоровые, позитивные, продуктивные. Сегодня мы стоим в начале больших позитивных преобразований. Вместе мы будем создавать крутые проекты, будем приглашать самых лучших в России экспертов по территориальному развитию, чтобы они делились с нами своим опытом. Мы собрались здесь такие разные, чтобы соединить наши усилия, и в этом наша сила», – советник генерального директора управляющей компании «Уральская Сталь» по взаимодействию с органами государственной власти и устойчивому развитию Вадим Ковалёв.