На Уральской Стали завершилась НТК-58

Уральская Сталь (входит в единый металлургический холдинг с Загорским трубным заводом) подвела итоги и наградила победителей 58-ой научно-технической конференции молодых специалистов.

«Захватывает дух от цифры – в 58 раз проводится научно-техническая конференция. И все эти годы предприятие уделяет особое внимание поддержке молодых инженеров, которые готовы осваивать тонкости профессии, видят потенциал и предлагают полезные идеи развития производства. Интересны доклады, авторы которых сочетают инженерную мысль, глубокую техническую и экономическую проработку с умением парировать и отстаивать свою точку зрения. Это признак серьезного потенциала будущих руководителей. Здорово, что у нас есть такие молодые люди, думающие о процессах, которых пока нет на комбинате, но, благодаря их изысканиям, появятся на предприятии в будущем», – подчеркнул управляющий директор Уральской Стали Ильдар Искаков.

В этом году в рамках конференции от работающей молодежи поступило 203 предложения, 56 из которых прошли во второй этап. В финал вышли 5 участников, представившие наиболее актуальные и перспективные разработки.

Гран-при конференции завоевал инженер-электроник управления технологической автоматики Михаил Васильев за идею модернизации системы управления бесконусного загрузочного устройства доменной печи №3.

Предложение мастера на горячих участках электросталеплавильного цеха Руслана Юсубалиева по повышению качества литой заготовки и увеличению производительности машины непрерывного литья заготовок №2 признано лучшим в номинации «Экономическая эффективность».

Разработка слесаря-ремонтника цеха ремонта металлургического оборудования Максима Ершова, направленная на повышение стойкости плит кристаллизатора машины непрерывного литья заготовок №2, отмечена в номинации «Возможность внедрения».

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Исследование тепловой работы ограждений высокотемпературных технологических реакторов инженера проектного центра Светланы Ивановой оценено номинацией «Оригинальность разработки».

«Лучшей исследовательской работой» признан проект инженера-лаборанта центральной лаборатории комбината Анастасии Зотовой по оптимизации степени дробления угольный шихты в условиях действующей сырьевой базы коксования.

Лучшие проекты будут реализованы на производственных площадках комбината.

За годы проведения НТК в её историю вписаны сотни имен успешных рационализаторов, а экономический эффект от внедрения их идей исчисляется миллионами. Участие в конференции для десятков молодых рационализаторов не только принесло им денежное вознаграждение, но и стало стартом в карьере.