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27 мая 2023 г.

Необычное ДТП в Оренбурге: Kia Sportage «погрузилась» в мусорную пропасть

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Редакция Орен.Ру
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Неожиданное и причудливое ДТП произошло на улицах Оренбурга, где автомобиль Kia Sportage внезапно ‘погрузился’ в мусорную яму. Это инцидент произошёл на первом проезде Кривцова, где две машины столкнулись на развилке между жилыми зданиями. В результате столкновения, Kia Sportage угодил в яму, оставшуюся от строительных отходов.

Так называемая ‘мусорная яма’ оказалась довольно загадочной. Местные жители не могли точно объяснить, когда и почему она образовалась у мусорных контейнеров. Это место долгое время служило их свалкой для строительного мусора, что подтверждает наличие старых покрышек и детали дивана, вытащенных из ямы после инцидента.

Сведения о точных обстоятельствах ДТП до сих пор остаются неясными. Полиция пока не сообщила подробности об аварии. Интересно, что на участке проезда Кривцова обычно не превышают скоростного режима. Улица достаточно узкая и находится во дворе жилого сектора, где обычно бывают дети и пожилые люди. Поэтому как два водителя смогли столкнуться и угодить в эту неожиданную ‘мусорную пропасть’, остаётся большой загадкой.

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