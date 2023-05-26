Необычное ДТП в Оренбурге: Kia Sportage «погрузилась» в мусорную пропасть

Неожиданное и причудливое ДТП произошло на улицах Оренбурга, где автомобиль Kia Sportage внезапно ‘погрузился’ в мусорную яму. Это инцидент произошёл на первом проезде Кривцова, где две машины столкнулись на развилке между жилыми зданиями. В результате столкновения, Kia Sportage угодил в яму, оставшуюся от строительных отходов.

Так называемая ‘мусорная яма’ оказалась довольно загадочной. Местные жители не могли точно объяснить, когда и почему она образовалась у мусорных контейнеров. Это место долгое время служило их свалкой для строительного мусора, что подтверждает наличие старых покрышек и детали дивана, вытащенных из ямы после инцидента.

Сведения о точных обстоятельствах ДТП до сих пор остаются неясными. Полиция пока не сообщила подробности об аварии. Интересно, что на участке проезда Кривцова обычно не превышают скоростного режима. Улица достаточно узкая и находится во дворе жилого сектора, где обычно бывают дети и пожилые люди. Поэтому как два водителя смогли столкнуться и угодить в эту неожиданную ‘мусорную пропасть’, остаётся большой загадкой.