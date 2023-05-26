На Уральской Стали обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса

На Уральской Стали (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) состоялось выездное заседание участников круглого стола на тему «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области в современных экономических условиях». Мероприятие приурочено и проведено в преддверии Дня российского предпринимательства.

Его организаторы – комитет Законодательного Собрания по экономической политике, промышленности и постоянная комиссия городского Совета депутатов Новотроицка по финансам и экономике. Заседание прошло при поддержке министерства экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области.

Среди участников заседания – представители федеральных, региональных органов государственной власти, муниципальных образований региона, прокуратуры Оренбургской области, бизнес-сообщества, аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Оренбургской области, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, Союза «Торгово-промышленная палата Оренбургской области», Оренбургского союза промышленников и предпринимателей, руководители финансовых, банковских и налоговых структур, академического сообщества.

В первой части встречи участники побывали на промышленной площадке Уральской Стали, побывали в основных цехах и «прикоснулись» к напряженному труду металлургов. Экскурсия прошла по маршруту комбината, включенному в кластер промышленного туризма в рамках федеральной программы Ростуризма.

В основной части заседания собравшиеся рассмотрели задачи и перспективы работы органов государственной власти Оренбуржья по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Произвели оценку эффективности предлагаемых и используемых мер господдержки. Обсудили создание в муниципальных образованиях благоприятных условий для ведения малого и среднего предпринимательства и ключевые направления работы инфраструктуры для их поддержки. Заслушали доклад о работе в регионе бизнес-омбудсмена по защите интересов и прав предпринимателей. Поговорили о реализуемых инфраструктурных и социальных проектах по развитию предпринимательства в Новотроицке и проанализировали результаты работы «ТОСЭР «Новотроицк» с дальнейшим продвижением программы. Обозначили острые вопросы взыскания задолженностей службой судебных приставов с субъектов МСП и разработали предложения по внесению изменений в федеральное и областное законодательство для создания благоприятных условий для ведения бизнеса, в частности, по минимизации административных барьеров, снижению налоговой нагрузки, повышению доступности кредитных ресурсов, установлению дополнительных мер господдержки. Все это приведет к увеличению вклада малого и среднего предпринимательства в ускорение социально-экономического развития Оренбургской области.

«Сегодня предпринимательство активно развивается вокруг тех промышленных центров, которые позволяют создавать дополнительные рабочие места, повышать покупательскую способность населения. Для работников крупных предприятий категорически важно иметь комфортные условия, которые возможны только при развитии окружающей инфраструктуры – легкой, пищевой промышленности, сферы услуг. Если раньше это находилось в зоне поддержки и управления крупными компаниями, то сегодня во многом лежит на плечах действующих предпринимателей. Сегодня в рамках открытого диалога мы не просто заслушали доклады, обсудили вопросы, а получили основы для новых законодательных инициатив, которые дадут толчок для развития малого и среднего бизнеса в нашей области», – отметил депутат Законодательного Собрания, управляющий директор Уральской Стали Ильдар Искаков.

«Подводя итог заседания, подчеркну, что необходимо объединить усилия органов законодательной и исполнительной власти, бизнес-сообщества в совершенствовании законодательной базы в сфере малого и среднего предпринимательства. Инициативы должны быть направлены на соблюдение баланса интересов всех участников отношений. А мы, как законодательный орган области, готовы рассмотреть все предложения и, используя право законодательной инициативы, претворить их в жизнь», – подчеркнул председатель комитета Законодательного Собрания Оренбургской области по экономической политике, промышленности и предпринимательству Максим Щепинов.

Мероприятие закончилось награждением активных предпринимателей региона.