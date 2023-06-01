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6 июня 2023 г.

И. о. управляющего директора АО «Уральская Сталь» Александр Бедринов поздравил оренбуржцев с Днём детства

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Редакция Орен.Ру
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– Уважаемые оренбуржцы! Поздравляю вас с Международным днём защиты детей!

Детство дарит самые счастливые дни, когда мир столь большой и красочный, что хочется его познавать. И здесь маленьким исследователям необходима поддержка взрослых. Неравнодушие родителей, преподавателей и всех тех, кто готов дарить свои душевные силы для воспитания нашего будущего поколения заслуживает отдельных слов благодарности. Нас взрослых объединяет желание привнести лучшее в жизнь детей, поучаствовать в их судьбе, передать традиции и помочь реализовать мечты.

Дорогие ребята! Мы гордимся вами, уверены в ваших будущих победах и постараемся создать необходимые условия для развития ваших талантов и стремлений! Пусть каждый праздник будет столь же чудесным и светлым, полным вдохновения и заботы! Пусть в будущем вас ожидают новые рекорды, великие достижения и радостные мгновения. Пусть в ваших семьях царят любовь и взаимопонимание, удача преследует вас на всем жизненном пути, а здоровье будет крепким!

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