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6 июня 2023 г.

На Уральской Стали прошла школа специалистов ОТиПБ

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Редакция Орен.Ру
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На Уральской Стали (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) состоялся второй этап межзаводской школы специалистов охраны труда и промышленной безопасности.

Первая в этом году школа проходила на Магнитогорском металлургическом комбинате. Мероприятие объединило более 20 специалистов ОТиПБ крупнейших металлургических комбинатов страны из Магнитогорска, Череповца, Липецка, Нижнего Тагила, Тулы, Выксы и других городов, а также представителей корпорации Чермет, под эгидой которой с 2000 года регулярно проходят подобные встречи.

«Уральская Сталь – крупнейший работодатель региона с численностью персонала более 9 тысяч человек. Их безопасность – приоритетное направление производственной деятельности комбината. Задачи по достижению нулевого травматизма и улучшению условий труда объединяют сотрудников всех предприятий, а подобные встречи, посвященные охране труда, крайне важны для обмена опыта, исследования и объективной оценки нашей производственной культуры и корректировки выбранной стратегии», – подчеркнул исполняющий обязанности управляющего директора Уральской Стали Александр Бедринов.

Делегаты побывали в музее и на промышленных площадках предприятия, заслушали и обсудили доклады, обменялись мнениями по актуальным вопросам в сфере охраны труда и промышленной безопасности.

Гости подчеркнули открытость металлургов Уральской Стали, которые не побоялись пройти своеобразный аудит от лучших специалистов ОТиПБ, и профессионализм новотроицких коллег. Среди внедренных на комбинате мероприятий отметили: удобную спецодежду и средства защиты работников, маркировку газоопасных мест и индивидуальные газоанализаторы у сотрудников, наличие алкорамок на контрольно-пропускных пунктах и лабиринтов на переходах через железнодорожные пути, цифровизацию и удобный информационный портал по ОТиПБ, наличие световой и звуковой сигнализации на погрузчиках, полигона для тренировки практических навыков работы на высоте и использование велосипедов для экономии сил и времени специалистов. Уральская Сталь поделилась своим опытом по организации безопасного труда среди работников подрядных организаций, достижениями природоохранной деятельности и обеспечения экологической безопасности, а также внедрения «менеджмента безопасности» и даже экзоскелетов.

Под занавес встречи собравшиеся обсудили практики нематериальной мотивации работников и формирования культуры безопасного труда на металлургических предприятиях. За плодотворное сотрудничество Уральская Сталь отмечена Благодарностью от корпорации Чермет.

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