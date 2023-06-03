Трагическая Утрата: В Оренбурге Спасатели Извлекли Тело Утонувшего Подростка

2 июня, на набережной областного центра Оренбурга произошло душещипательное происшествие. Как сообщили в ПСО «ОренСпас» для «Оренбург Медиа», спасатели нашли и достали тело утонувшего 17-летнего подростка из реки Урал.

В этом печальном инциденте участвовали водолазы нового поискового отряда «Аква корпус». Информация об утонувшем подростке была получена около 18:00, когда его друзья, отошедшие от пляжа, заметили его в воде. Юноша был уже в середине реки и был унесен сильным течением. Подросток исчез под водой между пляжем и пешеходным мостом, и друзья не смогли его догнать.

«Аква корпус» провел детальный осмотр акватории Урала вдоль набережной. После двух часов напряженных поисков водолазы обнаружили тело в воде. Скорая помощь, СК и полиция были немедленно вызваны на место. Обстоятельства трагической гибели подростка в настоящее время выясняются.

Стоит отметить, что на данный момент купание на пляжах Оренбурга официально не разрешено, так как ни один из них еще не был открыт.

Важно напомнить, что поисково-спасательный отряд «ОренСпас» в Оренбургской области с поддержкой Фонда президентских грантов реализует проект «Аква-корпус». Это новое подразделение, занимающееся водными поисками, было сформировано зимой. Водолазы отряда успешно сдали экзамен 21 мая и получили удостоверения на право проведения водных работ.