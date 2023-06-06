«Хорошие дела» Уральской Стали сделают Новотроицк лучше

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) объявляет новый грантовый конкурс социальных инициатив.

Его концепция была представлена в Центре развития творчества детей и юношества на встрече генерального директора управляющей компании «Уральская Сталь» с лидерами социальных проектов – победителями грантовых конкурсов Компании прежних лет.

«Мы заинтересованы, чтобы наши работники, а в большей части это жители Новотроицка, чувствовали себя комфортно и после работы. Уральская Сталь будет делать еще больше для того, чтобы город стал более привлекательным для жизни. Одной из приоритетных задач, которую мы себе поставили — сокращение оттока населения. Сейчас мы реализуем беспрецедентную инвестиционную программу на комбинате, прорабатываем возможность возобновления жилищного строительства в Новотроицке, а для активных людей запускаем новый грантовый конкурс Уральской Стали, ведь им на местах детали всегда виднее», – рассказал генеральный директор управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин.

«Грантовый конкурс при поддержке Уральской Стали проводился в Новотроицке с 2016 года. Стал доброй традицией, хорошей платформой для интересных идей действительно важных для Новотроицка. И на этой базе сформировались лидеры общественного мнения, которые любят город и им хочется его развивать. Каждый год мы расширяем территорию и ищем новые возможности. Безусловно Уральская Сталь – помощник и надежный партнер для города, с которым можно уверенно идти в будущее», – подчеркнул глава Новотроицка Денис Меньшиков.

«Грантовый конкурс выходит на совершенно новый качественный уровень! Активисты являются главными двигателями изменений в городе. Мы со стороны компании окажем всестороннюю поддержку и содействие для того, чтобы реализовать предложенные вами инициативы и проекты на территории города. Пусть хороших дел будет больше!», – отметил и.о. директора по социальным вопросам Уральской Стали Анатолий Колестинский.

Общий грантовый фонд конкурса – 3 млн. рублей. Сумма поддержки проектов-победителей составит от 50 тысяч рублей – для инициативных граждан, до 500 тысяч рублей – для юридических лиц. Заявки будут приниматься с 15 июня. Комиссия изучит все предложенные социально-значимые идеи, проведёт техническую экспертизу заявок, озвучит победителей и вручит гранты. Среди критериев оценки проектов: актуальность, открытость, результативность и нацеленность на опережающее развитие. Инициативы победителей грантового конкурса «Хорошие дела» будут реализованы с сентября до конца года.

В этом году грантовый конкурс претерпел изменения и выходит на новый качественный уровень. Среди утвержденных номинаций: «Молодой Новотроицк», «Совместные усилия», «Комфортная среда», «Культурный город», «В движении», «Помощь рядом», «Эко-среда», «Образование», «Пространство доброты».

Изменился формат образовательной программы, которая предусматривает не только экспертную поддержку, но и интерактивное очное обучение, создание курса деловых встреч по знакомству с новыми эффективными инструментами по созданию и реализации социальных проектов на территории, экспертный онлайн курс для проектантов по направлениям, а также молодежный хакатон.

Узнать дополнительную информацию о конкурсе и присоединиться к участию можно по телефону куратора конкурса в городе:

Тураева Наталья Владимировна тел.: 8 961 930 30 47.