Делегация Уральской Стали и Загорского трубного завода приняла участие в юбилейной конференции «Газпром ВНИИГАЗ»

Делегация единого интегрированного металлургического холдинга, в который входит Загорский трубный завод и металлургический комбинат Уральская Сталь приняла участие в III Международной конференции ПАО «Газпром» Иннотех 2023: «Путь инноваций и новые технологии в газовой промышленности».

Холдинг стал партнером мероприятия, посвященного 75-летию со дня основания Научно-исследовательского института «Газпром ВНИИГАЗ» и делегация под руководством заместителя Генерального директора УК «Уральская Сталь» Андрея Лясковского приняла участие в торжественных мероприятиях и научно-практической части конференции.

В ходе сессии «Энергия партнёрства» технический директор АО «Загорский трубный завод» Виталий Голишев отметил, что «за период с 2016 года разработано 13 технических условий на новую трубную продукцию, утверждена программа научно-технического сотрудничества между Загорским трубным заводом и ПАО «Газпром» по 5 перспективным направлениям, аттестованы 25 новых систем изоляции трубной продукции».

Также в рамках сотрудничества завода и ВНИИГАЗа произведена опытная партия биметаллических труб сортамента 813х22 и 530х22 мм с базовым слоем из стали Х56 и плакированным слоем из стали AISI 317L. Запущены испытания труб на коррозионную стойкость.

По словам Виталия Голишева «по методике, разработанной во ВНИИГАЗе были проведены гидравлические испытания. А в июне 2022 г. на объекте в Оренбурге запущен в эксплуатацию опытный участок трубопровода из плакированной стали. Завершение натурных испытаний биметаллической трубы запланировано в июне 2023 года».

По его словам, объединение ЗТЗ и металлургического комбината Уральская Сталь в единый холдинг в марте 2022 года позволило вести разработку новых видов продукции с максимальным синергетическим эффектом для конечного потребителя труб – ПАО «Газпром». Уже произведена промышленная партия трубной продукции размером 1420х23,3 мм класса прочности К80 и размером 1420х26,3 мм класса прочности К70. В целях дальнейшего научно-технического сотрудничества ЗТЗ и ПАО «Газпром» разработана программа на 2024-2029 годы.

Директор по инновациям АО «Уральская Сталь» Глеб Куницын отметил, что наличие вертикальной интеграции с АО «ЗТЗ» позволяет предприятиям эффективно и в короткие сроки осваивать производство новых видов продукции для нужд крупнейших нефтегазовых компаний. На настоящее время холдинг обладает сквозной технологией производства биметаллического проката и биметаллических труб, также проводятся работы по испытаниям труб из новой водородостойкой стали. Кроме листового проката для электросварных труб, Уральская Сталь обладает возможностью производства литых изделий. Так, на предприятии в мае 2023г успешно пройден внешний аудит литейного производства на соответствие требованиям ISO 9001:2015 в отношении производства чугунных утяжелителей. Как отметили на конференции, актуальность перспективных разработок трубной продукции для газовой отрасли страны будет возрастать в связи с тем, что к 2035 году 65% добычи будет приходиться на Арктические регионы. Изменение структуры добычи, очевидно, повлечет и изменение схемы потоков транспортировки газа. Такие серьезные производственные задачи могут быть решены эффективно только на прочном научном фундаменте, – отметили участники конференции.