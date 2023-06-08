Металлурги Уральской Стали глубоко скорбят в связи с уходом из жизни Павла Гуркалова

8 июня года на 85-м году после продолжительной болезни ушел из жизни экс-директор комбината Павел Иванович Гуркалов.

Вся его судьба была посвящена металлургии. На ОХМК он прошёл путь от рабочего до генерального директора комбината. Это был первый руководитель, которого выбрал сам коллектив. Павлу Ивановичу пришлось управлять предприятием в очень непростые времена. Благодаря его опыту, мудрости и профессионализму металлургам удалось сохранить коллектив и социальное спокойствие равновесие в городе.

Гуркалов внёс заметный вклад в развитие комбината и Новотроицка. При нём открыт местный филиал МИСИС, начальная инженерная школа, построен Храм Петра и Павла, медсанчасть комбината оснащена самым современным на тот момент оборудованием. Как депутат Законодательного собрания Оренбургской области и Совета Федерации РФ он много делал для развития промышленного потенциала города и области. Как доктор технических наук внес свой вклад в развитие прикладной металлургии. Его заслуги высоко оценили сограждане и государство, Павел Иванович: Почетный гражданин Новотроицка, кавалер ордена Дружбы народов, медали ордена «За заслуги перед Отечеством».

Имя Павла Гуркалова навечно вписано в историю комбината и Новотроицка. Мы сохраним светлая память об этом человеке и бережно передадим её следующим поколениям.

Совет ветеранов и коллектив Уральской Стали