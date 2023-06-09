В Оренбурге утвержден проект реставрации легендарной гауптвахты

Бережное сохранение истории и преображение прошлого: главное экспертное ведомство России выдало благосклонный вердикт на проект восстановления уникального архитектурного сооружения – «Здания гауптвахты сер. XIX в.», расположенного в Оренбурге. В здании, ставшем своеобразным символом города, ныне пребывает Музей истории Оренбурга – инициатор этого знаменательного для местного сообщества проекта.

Историческая гауптвахта, возведенная ещё в 1856 году, была первоначально предназначена для хранения архива знаменитого генерал-губернатора Оренбурга — Василия Перовского. Но уже через год после своего рождения, часть здания заняла служба караула, а другую часть переосмыслили как камеры для нарушителей военного порядка Оренбургского гарнизона. В этой роли здание стояло на страже порядка аж до 70-х годов XX века. В 1978 году, здесь нашел свое пристанище Музей истории Оренбурга.

Под реставрацией понимается не только укрепление фундаментов и устранение недочетов лестниц, перекрытий и кровли, но и замена внутренней отделки помещений.

«В обновленных интерьерах музея собираются разместить экспозиционные залы, посвященные таким темам как «История средневекового замка», «Русский модерн», «Основание Оренбурга», «Крестьянская война», «Интерьер жителя Оренбурга», «Оренбург глазами А. С. Пушкина» и другие тематические собрания экспонатов», — сообщают представители Главного управления государственной экспертизы.