Небо Оренбурга Зажжется Красками: Световое Шоу на Телевизионной Мачте в Почет Дня России

В преддверии Дня России, телевизионная мачта в Оренбурге подарит жителям и гостям города захватывающее световое шоу. В этот памятный день, 12 июня, праздничная подсветка превратит мачту в гордый символ патриотизма.

Световой феерверк взлетит в небо в 22:00, обещая впечатляющее зрелище, которое продлится целый час до 23:00.

По словам представителей администрации Оренбурга, в программе мероприятия — изображение российского триколора, фейерверка и текстовые поздравления, проецируемые на самом высоком месте города.

Мероприятие организует филиал РТРС «Оренбургский ОРТПЦ». Напомним, что в прошлом году на оренбургскую телевизионную мачту была установлена светодиодная подсветка, которая каждый вечер делает город более ярким, а в праздники предлагает зрителям специальные световые композиции.