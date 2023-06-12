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15 июня 2023 г.

Итальянский шоумен Федерико Арнальди прибыл в город для съемок телешоу «Поедем, поедим»

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Редакция Орен.Ру
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11 июня, город Оренбург приветствовал в своих улицах итальянского телеведущего, кулинарного мастера и музыканта Федерико Арнальди. В рамках популярного телевизионного шоу «Поедем, поедим» на канале НТВ, Арнальди и его команда прибыли в областной центр Оренбуржья.

Федерико Арнальди, известный своими кулинарными способностями и музыкальным талантом, встретился с оренбуржцами, исполнил несколько песен и уделил время на ответы на вопросы жителей. Он также охотно сфотографировался с восхищенными поклонниками, подтверждая свою любовь к русской культуре и людям.

В этом году город Оренбург вошел в список мест, которые посетил итальянский шеф-повар. Ранее в 2023 году Арнальди уже успел посетить Карелию, Байкал, а также провести съемки своей передачи в Ульяновске, Ярославле и Ижевске. Телешоу «Поедем, поедим» стремится познакомить зрителей с национальной кухней различных регионов и городов, и Оренбург стал следующим пунктом в этом гастрономическом путешествии.

Арнальди не просто кулинарный эксперт и телеведущий, его биография полна увлекательных фактов. Он свободно говорит на семи языках, обожает русскую культуру и кухню, и регулярно появляется на российских телеканалах. Кроме того, Арнальди обладает впечатляющими музыкальными способностями, играя на фортепиано, флейте, гитаре и других инструментах.

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