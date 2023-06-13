Уральская Сталь и #ВСЕНАСПОРТ.рф подарят новотройчанам незабываемый День города

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) подарит жителям и гостям города #ВСЕНАСПОРТ.фест. 24 июня Новотроицк отметит День города ярко, масштабно, а главное – спортивно!

С самого утра в городском парке начнется большой спортивный праздник #ВСЕНАСПОРТ.фест, который объединит тысячи любителей спорта и здорового образа жизни. Спортивный фестиваль в День города – это отличный повод весело и активно провести выходной с близкими и друзьями.

Программа фестиваля включает состязания по 10 видам спорта, выполнение нормативов ГТО, мастер-классы, детскую развлекательную программу и показательные выступления атлетов с мировым именем. Любой желающий сможет принять участие в стритболе, воркауте, пауэрлифтинге, армрестлинге, гиревом спорте, дартсе. Для любителей экстрима подготовлена площадка, где каждый сможет продемонстрировать чудеса владения телом в дуэте с велосипедом BMX, самокатом и скейтбордом. Команды атлетов поборются за звание чемпионов турнира по общей физической подготовке «Уличная Атлетика». А кому по душе спокойное времяпрепровождение обратят свое внимание на настольные игры.

Фестиваль предоставляет возможности проявления активности под наблюдением опытных спортсменов для всех желающих вне зависимости от возраста, пола, уровня достатка и уровня физической подготовленности.

Регистрация участников с 8:00 до 9:00 на площадке фестиваля или онлайн по ссылке: http://всенаспорт.рф/events/novotroitskiy-festival/

Сюрпризы подготовлены и для зрителей. На главной сцене выступят тренер сборной России по жонглированию гирями, обладатель рекорда России «пролаз в предмет диаметром 26,5 см», настоящие богатыри и чемпионы России по джампингу.

#ВСЕНАСПОРТ.фест зарядит участников энергией, настроением и мотивацией к занятиям спортом. Этот День города Новотроицк запомнит надолго! Благодаря Уральской Стали для всех желающих участие в фестивале абсолютно бесплатное.

СПРАВКА:

АО «Уральская Сталь» – лидер поставок мостовой стали российского рынка, один из ведущих производителей листового проката, непрерывнолитой стальной заготовки, крупногабаритных литых изделий и чугуна. Новотроицкий металлургический комбинат производит более 100 марок стали, среди них уникальные: атмосферостойкие, коррозионностойкие, водородостойкие, огнестойкие и криогенные. Освоил производство биметалла по прогрессивной технологии пакетной прокатки слоя из нержавеющей стали с базовым слоем из углеродистой низколегированной стали. Готовится к запуску нового промышленного комплекса по изготовлению бесшовных горячекатаных труб. Официальный сайт: https://uralsteel.com/

АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта» – организатор фестиваля воплощает цели и задачи #ВСЕНАСПОРТ.рф через разработку стратегии развития проекта, создание методических материалов, организацию и проведение массовых спортивных мероприятий, любительских соревнований, образовательных и информационных программ. О нас: https://vk.com/sportcenterrussia