Уральская Сталь подвела итоги природоохранной деятельности

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) к Всемирному Дню охраны окружающей среды традиционно подвела итоги природоохранной деятельности в 2022 году. На реализацию мероприятий по обеспечению экологической безопасности и минимизации воздействия на окружающую среду предприятие направило за год почти 250 млн рублей. Это охрана атмосферы, водных объектов и обращение с отходами.

Экологическая политика Уральской Стали нацелена на поиск оптимальных решений по минимизации техногенного влияния на экосистему за счёт модернизации оборудования и внедрения современных технологий.

Масштабная деятельность осуществляется по охране атмосферного воздуха. Выполняются мероприятия по поддержанию в работоспособном состоянии улавливающих установок, реконструируются и устанавливаются новые фильтрационные системы. По данным управления экологического контроля и охраны окружающей среды Уральской Стали комбинат добивается ежегодного динамичного сокращения выбросов в атмосферу, за последнее десятилетие выбросы были уменьшены на треть. Новая аспирационная установка установлена над виброрешеткой на участке обработки крупногабаритного литья фасонно-литейного цеха способна уловить за год более 60 тонн пыли. Благодаря инженерной мысли и вовлеченности работников коксохимического производства удалось добиться снижения выбросов от дверей коксовых камер почти на 50%.

Уральская Сталь имеет собственную аккредитованную лабораторию мониторинга окружающей среды. Своими силами осуществляется контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников и качества воздуха в санитарно-защитной зоне комбината. За 2022 год лабораторией выполнено более 36 тысяч замеров. Выбросы предприятия в атмосферу стабильно ниже предельно-допустимых норм.

Порядка пятнадцати лет на Уральской Стали организован замкнутый бессточный цикл водоснабжения. Продолжаются работы по снижению уровня забора воды из реки Урал с целью максимального исключения потери воды при осуществлении технологических процессов.

Важная роль на комбинате отводится вопросам рационального использования ресурсов и эффективному обращению с отходами производства и потребления. Комплексный подход позволяет комбинату утилизировать до 1,5 млн тонн отходов производства, более 46% перерабатываются собственными силами, 52% передаются для использования сторонним организациям, 2% размещаются на собственном экобезопасном полигоне.

Пристальное внимание на предприятии уделяется совершенствованию системы экологического менеджмента в соответствии с Международным стандартом ИСО 14001, а также повышению уровня образования работников вопросам природоохранного законодательства и воспитанию экологической культуры. В 2023 году 175 руководителя и специалиста прошли обучение по вопросам охраны окружающей среды.

Минимизация воздействия на окружающую среду — ключевая составляющая производственной деятельности Уральской Стали. Комбинат не только демонстрирует открытость реализуемых мероприятий, но и является инициатором улучшения экологической ситуации в регионе от проведения субботников, экологических круглых столов с участием представителей власти и промышленных предприятий, до ежегодных экологических акций по зарыблению местных водоемов.