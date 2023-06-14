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15 июня 2023 г.

Грандиозное событие: Оренбургская область готовится принять «Золотое кольцо Урала» в честь 100-летия гражданской авиации!

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Редакция Орен.Ру
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С 16 по 27 июня в Оренбургской области пройдет пятый агит-перелёт «Золотое кольцо Урала», посвященный важному юбилею российской авиации. Это масштабный общественный проект АНО «Уфимский учебно-методический центр малой авиации», который направлен на популяризацию авиации в Башкортостане, Татарстане, Оренбургской, Челябинской областях и Пермском крае.

В течение этого захватывающего периода команда проекта организует авиационные фестивали на всех аэродромах маршрута. Но наиболее ярким событием станет воздушная программа, запланированная на 21 июня на аэродроме «Кушкуль». Шесть самолетов с аэробаннером государственного флага Российской Федерации будут участвовать в этом захватывающем шоу. Известная пилотажная группа «Первушино» порадует зрителей своими выступлениями на сверхлегких воздушных судах. Небо украсят пилотажные фигуры в стиле «клин», «ромб», «пеленг», «вентилятор», а также перекрестные роспуски, «тюльпан» и горизонтальный «веер», «колодец».

В рамках фестиваля будет организован авиаквест для школьников в возрасте от 12 до 17 лет. Также планируется выставка авиационной техники и фотозона с самолетами. Гости смогут лично познакомиться и пообщаться с пилотами-инструкторами, получить наставления по профориентации в авиационной отрасли.

Не пропустите это невероятное событие, которое запомнится каждому любителю авиации! Оренбургская область готовится принять «Золотое кольцо Урала» и предоставить незабываемые впечатления всем, кто придет на эти захватывающие авиационные фестивали.

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