При поддержке Уральской Стали в Новотроицке вновь пройдет турнир по уличной атлетике

При поддержке Уральской Стали (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) 24 июня в Новотроицке состоится турнир «Уличная Атлетика».

Первый турнир молодого спортивного уличного направления «Уличная Атлетика» состоялся в Новотроицке в 2021 году. С тех пор движение «Уличная Атлетика» каждый год дарит жителям и гостям города яркие эмоции. Очередной турнир пройдет на фестивале #ВСЕНАСПОРТ.рф, посвященном Дню города. На площадке дух соперничества накалится до максимума, зрители оценят волю спортсменов к победе, а близкие окажут теплую поддержку.

К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины в возрасте от 14 лет без медицинских противопоказаний. Стать участником просто: необходимо собрать команду из 5 спортсменов. Команда может быть мужской, женской или смешанной.

Команды будут соревноваться на 6 этапах: бёрпи, трастеры гирей, отжимания, махи гири перед собой, командный подъем туловища из положения лежа и кантовка покрышки. Выполнить упражнения необходимо максимальное количество раз за одну минуту. Победители будут определены в командном зачете по наибольшему количеству баллов. Все участники получат памятные дипломы и значки, а победители – признание и медали.

Регистрация на турнир «Уличная Атлетика»

Ознакомиться с правилами проведения и всей необходимой информацией поможет памятка.

Возможность бесплатного участия в турнире и на фестивале #ВСЕНАСПОРТ.рф подарила Уральская Сталь.

«Турниры по общей физической подготовке «Уличная Атлетика» помогают любому желающему проверить свой уровень физической подготовленности путем выполнения несложных упражнений. А атмосфера яркого спортивного праздника – это мотивация для регулярных систематических занятий», – считает спортивный директор АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта», автор проекта «Уличная Атлетика» Андрей Нагибин.

СПРАВКА:

АО «Уральская Сталь» – лидер поставок мостовой стали российского рынка, один из ведущих производителей листового проката, непрерывнолитой стальной заготовки, крупногабаритных литых изделий и чугуна. Новотроицкий металлургический комбинат производит более 100 марок стали, среди них уникальные: атмосферостойкие, коррозионностойкие, водородостойкие, огнестойкие и криогенные. Освоил производство биметалла по прогрессивной технологии пакетной прокатки слоя из нержавеющей стали с базовым слоем из углеродистой низколегированной стали. Готовится к запуску нового промышленного комплекса по изготовлению бесшовных горячекатаных труб. Официальный сайт.

«Уличная Атлетика» – это новое спортивное движение, получившие свое распространение в нашей стране в 2020 году, в период эпидемиологических ограничений занятий в спортивных залах и фитнес клубах. Движение имеет свою методику организации тренировочного процесса, правила соревнований, сообщество любителей, систему обучения и подготовки тренеров. Подробнее

АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта» – организатор фестиваля воплощает цели и задачи #ВСЕНАСПОРТ.рф через разработку стратегии развития проекта, создание методических материалов, организацию и проведение массовых спортивных мероприятий, любительских соревнований, образовательных и информационных программ. О нас