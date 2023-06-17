Оренбургский Экономический Рост: Три Новых Завода и Инвестиции в 3 Млрд Рублей

В ближайшее время Оренбургская область готовится приветствовать три новых производственных объекта, по заявлению губернатора Дениса Паслера, сделанном в его телеграм-канале. Эта информация была представлена в контексте главных достижений региона на XXVI Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы уверенно держимся в ТОП-20 наиболее экономически привлекательных регионов России, занимая 19-е место. Сумма инвестиций в 3 млрд рублей и создание 300 новых рабочих мест – это будущий результат подписанных на форуме инвестиционных соглашений», — подчеркнул губернатор.

Среди нововведений в регионе – строительство завода по обогащению и измельчению каолина (ООО «РИФ- Микромрамор»), завода по производству булгура (компания «Агропродукт») и производства каменной ваты (компания «Дорхан»).

В дополнение к этому, на форуме было отмечено, что регион работает над 11 новыми инвестиционными проектами. Встречи с потенциальными инвесторами запланированы на начало июля в Оренбуржье.

Также была обсуждена возможность участия Сбербанка в проекте «Карта оренбуржца», запущенном два года назад на этом же форуме. На текущий момент эмитентами универсальной карты стали уже три банка.

Напомним, ПМЭФ-2023 прошел с 14 по 17 июня, с участием представителей более 130 стран и территорий. Делегацию Оренбургской области возглавлял губернатор Денис Паслер. Его сопровождали вице-губернаторы Игнат Петухов и Татьяна Савинова, а также руководители ряда промышленных предприятий.