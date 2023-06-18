Исполняющий обязанности директора «Уральской Стали» Александр Бедринов поздравил медиков Оренбуржья с праздником.
Дорогие работники и ветераны здравоохранения!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша благородная миссия во все времена была особо почетна и уважаема.
Вы посвятили жизни благородному делу – заботе о здоровье и жизни человека. Ваши знания и опыт дарят надежду и помогают больным преодолевать недуги.
Отдельно хочется отметить медицинских работников Уральской Стали.
На комбинате трудятся больше девяти тысяч человек, без своей медслужбы не обойтись. Круглосуточно в восьми цеховых здравпунктах на страже здоровья металлургов находятся высококвалифицированные специалисты в белых халатах. Слова благодарности – и медикам, занятым нашим оздоровлением в профилактории Уральской Здравницы.
Дорогие работники здравоохранения! Спасибо вам за чуткость, нелегкий и ответственный труд! Доброго вам здоровья и благополучия, успехов и благодарных пациентов!
И.о. управляющего директора Уральской Стали Александр Бедринов