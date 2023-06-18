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20 июня 2023 г.

Александр Бедринов поздравил медиков Оренбуржья с праздником

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Редакция Орен.Ру
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Исполняющий обязанности директора «Уральской Стали» Александр Бедринов поздравил медиков Оренбуржья с праздником.

Дорогие работники и ветераны здравоохранения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша благородная миссия во все времена была особо почетна и уважаема.

Вы посвятили жизни благородному делу – заботе о здоровье и жизни человека. Ваши знания и опыт дарят надежду и помогают больным преодолевать недуги.

Отдельно хочется отметить медицинских работников Уральской Стали.

На комбинате трудятся больше девяти тысяч человек, без своей медслужбы не обойтись. Круглосуточно в восьми цеховых здравпунктах на страже здоровья металлургов находятся высококвалифицированные специалисты в белых халатах. Слова благодарности – и медикам, занятым нашим оздоровлением в профилактории Уральской Здравницы.

Дорогие работники здравоохранения! Спасибо вам за чуткость, нелегкий и ответственный труд! Доброго вам здоровья и благополучия, успехов и благодарных пациентов!

И.о. управляющего директора Уральской Стали Александр Бедринов

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