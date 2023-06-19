Уральская Сталь перезапускает грантовый конкурс в 2023 году

Он сменил имя и теперь называется «Хорошие дела»

15 июня в Новотроицке стартовал прием заявок на грантовый конкурс Уральской Стали «Хорошие дела».

В 2023-м у него сменилось название, но главная идея осталась прежней – поддержка социально значимых инициатив организаций и граждан города.

Общий грантовый фонд составит 3 млн рублей. Для юридических лиц (муниципальных учреждений, НКО и других организаций) предусмотрен максимальный размер поддержки до 500 тысяч рублей, для физических лиц – до 50 тысяч рублей.

Подать заявку участника можно до 15 июля на сайте: https://vmeste.ntr.city.

В конкурсе «Хорошие дела» представлены девять номинаций:

«Молодой Новотроицк» — вовлечение молодежи в общественную деятельность и создание проектов на благо города;

«Комфортная среда» — создание и развитие общественных пространств, арт-объектов, благоустройство;

«Культурный город» — проведение и поддержка культурных традиций и мероприятий;

«В движении» — создание условий для занятий физкультурой и спортом, развитие уличного спорта, пропаганда ЗОЖ;

«Помощь рядом» — продвижение волонтерства всех направлений и помощь людям в трудной жизненной ситуации;

«Экосреда» — продвижение зеленых инициатив, посвященных охране природы, защите животных и другим экотемам;

«Образование» — реализация образовательных проектов, популяризация науки и инклюзивное образование;

«Пространство доброты» — создание проектов для проведения на городских социальных объектах — от фестивалей до благотворительных событий;

«Совместные усилия» — реализация крупных проектов с 3 и более партнерами из числа НКО, бизнеса, органов власти и организаций города.

Также заявители грантового конкурса «Хорошие дела» смогут принять участие в 13 образовательных мероприятиях, которые пройдут очно и онлайн, чтобы подготовиться к эффективной реализации инициатив уже с 1 сентября.

Первое обучающее событие состоялось 19 июня в Центре творчества по адресу: ул. Советская, 138а.

Встреча посвящена теме: «Проектное мышление и основы написания заявок на грант». Участники смогли погрузиться в тему социального проектирования, узнать о сильных сторонах победных заявок и усилить свои скиллы перед подачей на конкурс.

Узнать подробнее об условиях участия можно в Положении о Конкурсе «Хорошие дела»: https://vmeste.ntr.city/help/documents

Подать заявку до 15 июля: https://vmeste.ntr.city

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