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15 февраля 2023 г.

В Оренбургской области построят большой распределительный центр OZON

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Редакция Орен.Ру
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О том, что центр появится на площадке особой экономической зоны «Оренбуржье», сообщил губернатор Денис Паслер в своем телеграм-канале.

Стоит отметить, что еще 2 года назад чиновники области сообщали, что аналогичный центр в Орске будет построен компанией Wildberries. Однако это так и не произошло.

Площадь распределительного и накопительного центра, по словам губернатора, будет составлять 108 тыс. кв м.

Поэтапное выполнение работ будет проводиться в два этапа.

Сначала будет возведено 65 тысяч квадратных метров, а позже — оставшиеся 43.

— Предварительные вложения – от 3,5 млрд рублей.

По словам губернатора Оренбуржья, будет создано около 3 тысяч рабочих мест.

Местом для строительства центра станет особая экономическая зона. Она предоставляет инвестору максимально привлекательные условия.

Во втором квартале 2023 года начнется работа над проектом.

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