Уральская Сталь приняла участие в расширенном совещании, посвященном работе промышленных предприятий

Управляющий директор Уральской Стали Ильдар Искаков представил итоги работы и перспективы развития комбината на совещании руководителей предприятий восточного Оренбуржья. Мероприятие прошло в городской администрации Орска 9 февраля под председательством губернатора региона Дениса Паслера.

Уральская Сталь – новотроицкий металлургический комбинат полного производственного цикла, лидер мостостали российского рынка, ведущий производитель чугуна, стали, проката, литья.

Ключевым событием прошлого года стало объединение с Загорским трубным заводом в металлургический холдинг. Это позволит предприятию сформировать устойчивые производственные связи, расширяющие возможности использования продукции комбината в крупнейших нефтегазовых и строительных проектах.

За 2022 год новотроицкие металлурги смогли нарастить выпуск конечной продукции. Производство стали достигло более 1,5 млн тонн, проката – почти 900 тысяч тонн. Произошли позитивные изменения в структуре отгрузки: в 1,5 раза увеличен объём мостовых сталей и в 3 раза – штрипса в адрес Загорского трубного завода.

Объём инвестиций в производство и социальные программы составил более 2 млрд рублей за год. Главный объект – строительство трубопрокатного цеха мощностью 250 тысяч в год бесшовных труб, который будет запущен в этом году. Проект знаменует новый этап развития комбината, обеспечит гибкость производства и создаст более 500 новых рабочих мест.

Затраты на реализацию экологических мероприятий составили около 300 млн рублей. За последнее десятилетие техногенное влияние комбината снизилось на треть. Действует бессточный замкнутый цикл водоснабжения, утилизируется около 1,5 млн тонн отходов производства.

Комбинат в полном объёме сохранил реализацию социальных программ. Более 140 млн рублей направлено на оздоровление работников, их детей и ветеранов, которые отдохнули и поправили здоровье в загородных лагерях, профилактории «Металлург» и в санаториях Черноморского побережья и Кавказа.

По результатам работы в 2022 году работникам предприятия была выплачена дополнительная премия. С 1 февраля на 10% индексируются оклады работников, а с 1 марта все работники получат возможность питаться в столовых бесплатно.

В 2022 году более 200 млн рублей в рамках социально-экономического партнерства с городом и регионом Уральская Сталь направила на финансирование социально значимых для Новотроицка проектов: модернизацию городского бассейна, детской художественной школы, городской бани и других. И это – помимо выполнения обязательств по выплате налогов. За минувший год суммарные отчисления в федеральный, региональный и городской бюджеты превысили 6,7 млрд рублей.