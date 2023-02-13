Девять медалей завоевали оренбургские теннисисты на Первенстве ПФО среди юниоров и юниорок

В Кстове (Нижегородская область) состоялось Первенство Приволжского федерального округа среди юниоров и юниорок.

В составе сборной Оренбургской области выступили воспитанники спортшколы клуба «Факел-Газпром», которые завоевали медали во всех разрядах.

Воспитанник спортшколы клуба «Факел-Газпром» Савелий Кизимов стал победителем Первенства ПФО в одиночном разряде, а бронзовыми призерами соревнований стали еще два оренбургских теннисиста – Никита Рыбаков и Арина Абдуллина.

Победителями Первенства ПФО в смешанном парном разряде стали Никита Рыбаков и Арина Абдуллина, в мужском парном разряде бронзу завоевали Даниил Букреев и Савелий Кизимов, а в женском парном разряде – Арина Абдуллина и Кира Кочешкова из Чувашии, а также Амина Илимбетова и Полина Копылова из Татарстана.

Завершилось Первенство ПФО командными соревнованиями, где мужская и женская команды Оренбургской области заняли третьи места. В обоих полуфиналах оренбуржцы потерпели поражения от представителей Татарстана, оформивших в итоге золотой дубль.

За мужскую сборную Оренбургской области сыграли Савелий Кизимов, Никита Рыбаков, Артур Файзуллин, Даниил Букреев и Никита Гольтин (все – Оренбург), а за женскую сборную Оренбургской области – Ксения Валова, Арина Абдуллина, Амина Илимбетова, Анастасия Ильина (все – Оренбург) и Варвара Толмачева (Сорочинск).

«Выступление сборной Оренбургской области на Первенстве ПФО, безусловно, можно назвать успешным. Наши теннисисты завоевали девять медалей в различных разрядах и успешно отобрались на Первенство России среди юниоров и юниорок, которое пройдет в апреле», – сказал тренер клуба «Факел- Газпром» Игорь Лежнев.