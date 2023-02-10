На Уральской Стали продолжается работа по развитию промышленного туризма

На Уральской Стали (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) в рамках программы развития промышленного туризма побывала делегация представителей министерства экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области, туристических фирм и оренбургских предприятий, вошедших во II Всероссийский акселератор по промтуризму.

В соответствии с разработанным металлургами экскурсионным маршрутом «Стальные рубежи» после знакомства с историей комбината гости посетили промышленную площадку, где, по словам руководителя компании «ОренбургШаль» Николая Захарова, их впечатлили мощь и масштаб предприятия.

«Мы приехали посмотреть, как на металлургическом комбинате «Уральская Сталь» организован туристический маршрут, какие условия созданы на объекте. Мне очень нравится. Все продумано, – отметила специалист Центра развития туризма Оренбургской области регионального Минэкономразвития Нина Макарова, – подобные визиты необходимы для того, чтобы мы потом совместно с туроператорами смогли выстроить эффективную связь между туристами и промышленным предприятием. Популяризация подобных промтуров будет способствовать продвижению брендов, повышению инвестиционной привлекательности и развитию региона, содействовать профориентации молодежи».

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Традиционно Уральскую Сталь посещают партнеры предприятия, учащиеся новотроицких школ, базовых учебных заведений. Запуск экскурсионного тура поможет расширить эти границы и развивать новое для себя направление. Это будет содействовать приобщению к металлургии максимально возможного количества людей, демонстрации им работы комбината «изнутри» с наблюдением за процессами рождения и обработки металлов, а главное – с непростым, зачастую скрытым от глаз простых людей трудом металлургов.