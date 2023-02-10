Уральская Сталь вовлекает будущих металлургов в решение производственных задач

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) совместно со своим базовым вузом – новотроицким филиалом НИТУ МИСиС реализует пилотную программу «Моя история успеха».

Для популяризации металлургических профессии, трудоустройства на комбинат, а также с целью решения конкретных производственных задач предусмотрено проведение рабочих встреч руководителей со студентами, как с потенциальными квалифицированными специалистами предприятия.

Первая организационная встреча образовательно-производственных групп состоялась на базе учебного заведения 9 февраля. В составе каждой команды – начальники подразделений Уральской Стали, наставники и студенты, получающие специальности по соответствующим направлениям. Через неделю запланировано посещение производственных площадок комбината с целью определения узких, проблемных мест, нуждающихся в апгрейде.

В течение марта и апреля каждый четверг встречи будут проходить в аудиториях института. Их цель – совместная проектная деятельность студентов и производственников. Запланировано проведение образовательных блоков по темам: современное состояние и перспективы развития коксохимического, агломерационного, доменного, электросталеплавильного и прокатного производств, а также открытого диалога с участием управляющего директора Уральской Стали о перспективах металлургии и стратегии развития комбината, кадровой и социальной политики предприятия. 18 мая состоится защита проектов.

В рамках программы в помощь студентам также запланировано создание информационного портала «Профессиональная навигация АО «Уральская Сталь».

Кадровая политика Уральской Стали строится на отборе будущих молодых специалистов уже на этапе их обучения. Наиболее усердным и активным дважды в год выплачивается корпоративная стипендия. В рамках образовательного процесса молодые люди проходят практику на промплощадках комбината, участвуют в научно-технических конференциях и в корпоративных мероприятиях. На протяжении многих лет Уральская Сталь помогает своему базовому вузу совершенствовать материально-техническую базу.