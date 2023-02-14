На Уральской Стали поставили на поток производство палет для аглопроизводства

В фасоннолитейном цехе Уральской Стали (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) наладили выпуск спекательных тележек (палет) для установки обжига известняка агломерационного цеха.

Два года назад здесь отформовали и отлили пробные экземпляры палет для агломашин. После обработки в механическом цехе изделия, которые ранее приобретались на стороне, отлично себя зарекомендовали в агрессивных температурных условиях производства агломерата. Теперь опыт распространили на производство тележек для установки обжига известняка.

На этот год в соответствии с графиком ремонта и замены оборудования в аглоцехе запланировано заменить на новые 66 тележек. Две из них уже установлены и показали отличный результат. Конструкции оставшихся уже отлиты, механически обработаны и ждут отправки на сборку и монтаж в конвейер обжиговой установки. Реализованное мероприятие позволит экономить комбинату более 2,5 млн рублей в год. Кроме того, Уральская Сталь готова изготовить подобные детали для заказчиков, имеющих агломерационное производство.

Справочно:

Фасонолитейный цех постоянно работает над расширением номенклатуры выпускаемых отливок, разнообразных по размерам, массе и конфигурации для нужд подразделений комбината и для сторонних заказчиков. Здесь наладили собственное производство металлических желобов, по которым из доменных печей шлак и чугун направляются в ковши, а также шлаковых чаш для доменного и электросталеплавильного цехов и других металлургических комбинатов. В прошлом году впервые здесь отлили 93-тонную стальную плиту сложной формы. Экономический эффект от внедрения полезных инициатив работников исчисляется миллионами рублей в год.