Семен Картузов прыгнул выше 5 метров и побил рекорд России

Результаты соревнований по легкой атлетике в Мордовии завершились для оренбургских спортсменов успехом. Об этом сообщает министерство спорта Оренбургской области.

Зимние соревнования по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата завершились в Мордовии. Обладателями 11 медалей стали участники из Оренбургской области.

Также в их числе – легкоатлет Семен Картузов. Спортсмен сумел установить мировой рекорд: прыгнуть на 5 метров 41 сантиметр в высоту. Оренбуржец стал обладателем серебряной медали в соревнованиях по прыжкам в длину и высоту.

При этом в правительстве региона отмечают, что добиваться спортивных успехов молодому человеку помогает модульный протез спортивной стопы Sprinter 1E90. В прошлом году на его покупку из бюджета области было выделено 780 тысяч рублей.