Оренбург, встречайте! «Строительный БУМ» открывает свои двери!

В общем, больше не секрет! Официальное открытие нового гипермаркета сети «Строительный БУМ» в г. Оренбург по знакомому вам адресу: ТК «Форштадт», ул. 60 лет Октября 1/1, состоится 17 февраля 2023 года в 10:00.

В день открытия первых 100 покупателей ждут подарки! А для каждого покупателя со дня открытия 3 дня — скидка 10%* на тысячи товаров для дома и ремонта.

Ждем вас в гости: 17 февраля в 10:00 г. Оренбург, ТК «Форштадт», ул. 60 лет Октября 1/1, гипермаркет «Строительный БУМ»

Общий период проведения акции: с 17 февраля 2023 г., по 19 февраля 2023 г.,

включительно. Организатор акции: ИП Халикова Р.М. ИНН 561500302934, ОГРНИП

304561408500094, юридический адрес: 462620, Оренбургская обл., Гайский район, СНТ ГУБЕРЛЯ участок 88а

*Акция «Открытие магазина» действует с 17 по 19 февраля 2023 г., включительно. Скидка 10% по данной акции не суммируется с другими акционными предложениями компании, не распространяется на оплату услуг. Размер скидки может быть ограничен таким образом, чтобы цена со скидкой была не ниже минимальной розничной цены. 17 февраля в 10:00 в день официального открытия первым 100 покупателям совершившим покупку в розничном магазине «Строительный БУМ», по адресу г. Оренбург, торговый комплекс «Форштадт», ул. 60 лет Октября 1/1, на сумму от 1’000 руб., предоставляется подарок. Количество подарков ограничено. Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, размере скидке, количестве призов по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения представлены на сайте строительный-бум.рф. Продавец Индивидуальный предприниматель Халикова Розалия Магруповная ОГРНИП 304561408500094