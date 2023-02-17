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17 февраля 2023 г.

Стала известна причина падения светофора в Оренбурге

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Редакция Орен.Ру
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В ночь на пятницу, 17 февраля, в Южном микрорайоне областного центра произошло необычное происшествие — самосвал снес светофор.


На страницах в социальных сетях Оренбурга горожане делятся видеороликом, на котором видно, как самосвал задел провода на пересечении улиц Амурская и Беляевская. В видео видно, что самосвал передвигался с открытым кузовом.

Вероятно, водитель забыл опустить его после разгрузки.

Водитель ничего не заметил и продолжил движение. Изменился только режим работы светофора: теперь он не работает.

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