Хакеры передавали данные скорой помощи ритуальным агентствам

В начале прошлого года оренбуржец, будучи владельцем и директором ООО «Реквием», а также руководителем ИП, оказывающего ритуальные услуги местным жителям в Оренбурге, решил приобрести программу-шпион.

Он получил информацию из АДИС о пациентам. На следующий день после этого он договорился с двумя сотрудниками «скорой», которые установили вредоносную программу на рабочем компьютере.

—Эта программа передавала данные о вызовах скорой медицинской помощи, которые могли окончиться смертью для использования в похоронной деятельности.— В пресс-службе суда сообщили, что на заседании суда была оглашена резолютивная часть решения.

В Оренбурге суд признал их виновными. Руководителя ритуальной компании, который является директором, оштрафовали на 450 000 рублей, а его помощника — на 350 000 рублей.

Но государственный обвинитель не согласился с таким решением служителя Фемиды и подал апелляцию. Следующее заседание по этому делу состоится 28 февраля.