Стало известно, как будет выглядеть памятник Юре Шатунову и Сергею Кузнецову в Оренбурге

В Оренбурге представили памятник Юрию Шатунову и Сергею Кузнецову, который планируют установить в день рождения певца. С информацией делится вице-губернатор Игорь Сухарев. На это пойдут общественники и соратники легендарного певца группы «Ласковый май».

Скульптор Александр Сукманов заявил, что над памятником еще будут работать: «Здесь пока нет портретного сходства, это только макет в пластилине. Предстоит много работы».

Создан памятник в масштабе 1:3. При этом предполагается, что скульптура будет отлита из бронзы. В начале прошлого года фонд «Евразия» обсуждал с Сергеем Кузнецовым идею установить памятник Юрию Шатунову возле Дома детства, где и зародилась группа «Ласковый май». По словам композитора, ему понравилось предложение о том, что на углу улиц Регенераторной и Химической виден дом, где жил Кузнецов.

Александр Суханов начал работу над памятником в поддержку соратников Кузнецова и Шатунова. Они вместе дорабатывают портретное сходства скульптуры.

В Оренбурге появится памятник Юрию Шатунову и Сергею Кузнецову, возможно, уже к лету.

Отметим также, что группу «Ласковый май» Сергей Кузнецов создал 6 декабря 1986 года в Оренбургской школе-интернате No 2. А в этой школе воспитанник детского дома Юрий Шатунов стал солистом. Первое выступление коллектива состоялось 28 декабря 1986 года.

Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года. В Оренбурге в Доме памяти на проспекте Победы открылась выставка «Последний май» о певце, а 26 июня в Москве состоялось прощание с артистом.