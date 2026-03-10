Уральская Сталь в очередной раз успешно прошла инспекционный контроль за выпуском продукции кислородно-компрессорного цеха

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») подтвердил сертификаты соответствия на продукцию кислородно-компрессорного цеха (ККЦ) — кислород жидкий технический 1 сорта по ГОСТ 6331-78, азот жидкий повышенной чистоты 1 сорта по ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73) и аргон жидкий 1 сорта по ГОСТ 10157-2016.

Традиционно процедуре подтверждения качества продукции предшествует масштабная подготовка. При непосредственном контроле и участии специалистов управления системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента, а также совместной работе ККЦ, центральной лаборатории комбината были проведены отборы проб, испытания продукции и оформлены необходимые документы для подтверждения соответствия сертифицированной продукции ККЦ заявленным требованиям.

Столичным Органом по сертификации продукции и услуг «Полисерт» автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» вынесено положительное решение о подтверждении действия сертификатов соответствия на продукцию ККЦ Уральской Стали. Подтверждены сертификаты соответствия:

— Азот жидкий повышенной чистоты, первый сорт по ГОСТ 9293-74, (ИСО 2435-73); № RQ RU.1303.H00215 — Аргон жидкий, первый сорт по ГОСТ 10157-2016.

Кислородно-компрессорный цех Уральской Стали производит газообразный кислород для собственных технологических нужд, а также и попутную продукцию разделения воздуха – жидкие азот, аргон и кислород. Значительная часть жидкого азота после газификации используется внутри комбината – в электросталеплавильном и доменном цехах. Излишки жидких аргона, азота, кислорода предприятие также активно реализует сторонним потребителям. Вся эта продукция сертифицируется и пользуется большим спросом, а наличие действующих сертификатов соответствия является важным конкурентным преимуществом. Прохождение добровольной сертификации направлено на повышение престижа компании и расширение географии продаж.