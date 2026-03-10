В Оренбуржье расширили меры социальной поддержки населения

Рабочая неделя началась с оперативного совещания, которое провело Правительство Оренбургской области. Министры утвердили пакет постановлений для стимулирования кадрового и жилищного сектора.

Новые условия программы «Земский тренер»

Власти значительно упростили условия участия в региональной программе для спортивных наставников. Теперь специалисты могут переехать в сельскую местность без ограничений по возрасту.

Требования к стажу работы для кандидатов также полностью отменили. На текущий этап программы Правительство Оренбургской области выделило шесть квот. Каждый участник получит единовременную выплату в один миллион рублей.

Эта мера поддержки вводится в регионе впервые. Она поможет привлечь квалифицированные кадры в малые города с населением до 50 тысяч человек. Кроме того, проект направлен на популяризацию спорта среди молодежи.

Поддержка молодых семей в жилищной сфере

Кабинет министров внес важные изменения в правила обеспечения граждан жильем. Благодаря эффективному перераспределению бюджетных средств число получателей выплат вырастет.

В 2026 году социальную помощь на строительство или покупку дома получат 305 семей. Всего же региональный план охватывает 350 молодых семей в текущем году. Эти средства помогут значительно улучшить жилищные условия оренбуржцев.

Подобные инвестиции в человеческий капитал остаются приоритетом региональной политики. Поэтому Правительство Оренбургской области внимательно следит за реализацией данных программ. В результате молодые люди получают надежную базу для жизни в крае.

Мониторинг обращений и работа с гражданами

Участники совещания отдельно обсудили качество обработки жалоб в цифровых системах. Особое внимание уделили платформе «Госуслуги. Решаем вместе» и системе «Инцидент Менеджмент».

Лидером по количеству поступивших вопросов традиционно стал город Оренбург. В феврале профильные ведомства обработали 1 212 сообщений от местных жителей. Большинство ответов получили высокую оценку качества.

В заключение руководство региона призвало муниципалитеты строго соблюдать сроки рассмотрения заявок. Качество обратной связи напрямую влияет на доверие населения к власти. Ответственность за исполнение лежит на главах на местах.