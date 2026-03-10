В Оренбуржье предотвращают массовую гибель рыбы в водоемах

В Оренбургской области стартовал ежегодный экологический проект по защите речных обитателей. Министерство природных ресурсов региона инициировало мероприятие, которое продлится до конца марта.

Причины возникновения кислородного голодания

Зимний замор угрожает большинству стоячих водоемов региона в феврале. В этот период лед полностью блокирует поступление свежего воздуха. Однако накопленная за лето органика продолжает активно разлагаться.

Процесс гниения поглощает остатки растворенного в воде кислорода. В результате в прудах повышается концентрация токсичного углекислого газа. Такая среда становится губительной для ихтиофауны и экосистемы в целом.

Поэтому акция Глоток воздуха ежегодно привлекает сотни неравнодушных граждан. К работе подключаются лесничие, экологи, рыбаки и корпоративные волонтеры. Они совместно очищают поверхность льда и готовят проруби.

Защита биосферы заказника «Светлинский»

Особое внимание специалисты уделяют биологическому заказнику «Светлинский». В ближайшие дни основные работы развернутся на озере Жетыколь. Этот объект имеет стратегическое значение для экологии края.

Обитатели озера служат важным звеном в сложной пищевой цепи. Именно богатая кормовая база привлекает сюда редких перелетных птиц. Кроме того, многие из этих пернатых занесены в Красную книгу.

Технология спасения рыбы остается проверенной и эффективной. В подготовленные лунки участники закладывают снопы камыша и ветки. Пористая структура растений позволяет воздуху проникать под лед даже при морозах.

История и развитие экологического марафона

Текущий сезон стал для проекта двенадцатым по счету. За годы реализации акция Глоток воздуха доказала свою практическую значимость. Она помогает сохранять популяцию ценных пород рыб в малых реках.

В заключение отметим, что присоединиться к спасательной операции может любой желающий. Совместные усилия государственных органов и общества обеспечивают стабильность природного баланса. Сохранение биоразнообразия остается приоритетом региональной политики.