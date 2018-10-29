Оренбургские школьники отдохнут в период с 29 октября по 6 ноября 2018 года включительно. Для ребят на эти дни общеобразовательными учреждениями и организациями дополнительного образования подготовлена обширная программа — спортивные мероприятия, тематические выставки, викторины, лектории, конференции.
В их числе — выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Золотая осень» в МАУДО «Центр внешкольной работы «Подросток» (ул. Курочкина, 2), выставка-конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества учащихся и педагогов «Радость творчества» в МБУДО «Многопрофильный центр дополнительного образования детей» (пр. Светлый, 10) и выставка работ обучающихся отделения изобразительного искусства «Как красива Русская земля» МБУДО «Детская школа искусств № 8» (ул. Луговая, 85).
План городских мероприятий организаций дополнительного образования на осенние каникулы 2018 года (6+)
|Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Студия современного праздника «Позитив».
|«Чтобы осень была золотой». Концерт.
|29.10.2018
|15.00
|ул.Просторная, 14/2, гимназия № 6,
|Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Центр психолого-педагогической реабилитации детей
«Орион».
|Представление кукольного театра «Теремок» в рамках Недели добра.
|29.10.2018
|11.00
|ул.Чкалова,33,
тел.20-26-99
|Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Подросток»
|Выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Золотая осень»
|29.10.2018 –06.11.2018
|10.00-17.00
|ул. Курочкина, д. 2,
тел.500-188
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 8»
|Выставка работ
обучающихся отделения изобразительного
искусства «Как красива Русская земля»
|29.10.2018 — 06.11.2018
|09.00 — 18.00
|ул. Луговая, д. 85,
тел 33-22-17
|Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени А.С. Пушкина»
|«Музыкальное путешествие по Европе» — концерт классической музыки
|29.10.2018
|12:00
|ул. Юных Ленинцев, 10/1.
тел.8 (3532) 63 68 52
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Многопрофильный центр дополнительного образования детей»
|Выставка — конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества учащихся и педагогов «Радость творчества».
|29.10-06.11.2018
|10.00-17.00
|пр. Светлый, 10,
тел. 33-33-89
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2»
|Товарищеские игры по мини-футболу «Мяч дружбы»
|29.10. 2018
|15.00
|МОБУ «ООШ № 58»
ул. Станционная, 2-а
тел.77-05-38,
53-04-10
|Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Промышленного района
|Выставка — конкурс по бумагопластике «Мастера бумажных дел».
|30.10.2018
|12.00
|ул.Магнитогорская,80
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»
|«Ароматы осени» — мастер- класс по мыловарению для детей старшего школьного возраста
|30.10.2018
|12.00
|ул. Центральная,13
тел.76-26-09
|Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени А.С. Пушкина»
|«Осень в музыке П.И. Чайковского»
|30.10.2018
|11:00
|МОБУ «Лицей №5»,
ул. Джангильдина, 13/1
тел.89877958488
|Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени А.С. Пушкина»
|«Душой исполненный полет» — танцевальная разминка.
|30.10.2018.
|12:00
|ул. Юных Ленинцев, 10/1,
тел.8 (3532) 63 68 52
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция детского технического творчества Промышленного района»
|Познавательная программа
«Лучшие изобретения человечества»
для детей среднего школьного возраста.
|30.10.2018
|12.00
|пер. Дорожный, 2-А, тел. 43-62-95
|Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр»
|«Мир астрономии» или «Соседи по солнцу»
познавательно-развлекательная программа
|30.10.2018
|11.00
|пр. Гагарина, 42/3,
|Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Отдел по организации отдыха и оздоровления детей
|Школа подготовки волонтеров-старшеклассников для работы в ДОЛ и ЛДП.
|31.10.2018
|16.00.
|ул.Карагандинская, 37 а, каб. 208.
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция детского технического творчества Промышленного района»
|Игра-соревнование по станциям
«Путешествие в Техноград».
|31.10.2018
|13.00
|пер. Дорожный, 2-А, тел. 43-62-95
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция детского технического творчества» г.Оренбурга
|Городская поисково-приключенческая игра «Сокровища нации», посвященная 100-летию дополнительного образования.
|31.10.2018
|13:00
|ул. Ногина, 46
тел: 56-74-42
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2»
|Матчевые игры по баскетболу, посвященные Дню народного единства
|31.10. 2018
|14.00
|МОАУ
«Гимназия № 7»
ул. Терешковой, 8
тел.77-05-38,
77-38-13
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества
г. Оренбург»
|«Брейн-ринг» — межшкольное экологическое мероприятие в рамках акции «Живи, Земля!»
для детей мл. возраста
|31.10.2018
|13.30
|ул.Космическая,5
тел. 366444
|Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр»
|Квиз «Биологический марафон» в рамках празднования 100-летия дополнительного образования.
|31.10.2018
|11.00
|пр. Гагарина, 42/3,
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества
г. Оренбург»
|«Перекликаются гитары, переплетаются сердца» — конкурс-фестиваль гитарной песни для старшеклассников.
|31.10.2018
|15.00.
|ул. Космическая,5
тел. 365222
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества
г. Оренбург»
|«Лидер нового поколения» — деловая игра по станциям для актива ученического самоуправления
|01.11.2018
|15.00
|ул.Космическая,5
тел. 366444
|Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр»
|«Экологический КВН»
|01.11.2018
|11.00
|пр. Гагарина, 42/3,
|Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Подросток»,
д/к «Огонек»
|Спортивно-игровая программа «Заходи на стадион»
|01.11.2018
|16.00-17.00
|ул. Конституции, д.24/1,
тел. 500-190
|Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Промышленного района
д/клуб «Росинка»
|Конкурсная — развлекательная межклубная программа «Пусть живётся детворе хорошо в любом дворе».
|01.11.2018
|15.00
|пр.Бр. Коростелёвых,46а
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»
|«Моя Родина — Россия» — концертно-игровая программа ко Дню народного единства для обучающихся ЦРТДиЮ и их родителей.
|01.11.2018
|12.00
|ул. Центральная,13
тел.76-26-09
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 8»
|Городской конкурс детского художественного творчества «Рисуем музыку»
|01.11.2018
|12.00
|ул. Луговая, д. 85
|Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени А.С. Пушкина»
|«Осенний листопад» — музыкальный концерт.
|01.11.2018
|12:00
|ул. Юных Ленинцев, 10/1
тел.8 (3532) 63 68 52
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников»
г. Оренбурга
|Инженерная лаборатория «Робот своими руками»
|01.11.2018
|15.00
|ул. Брестская, 3,
тел.8 (3532) 30-76-73
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Факел»
|Семейный конкурс «Мама, папа, бабушка и я — поющая семья»
|01.11.2018
|17.00
|Библиотека
пос. Берды
ул.Державина, 23
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2»
|Городской турнир по мини-футболу, посвященный 100-летиюсистемы дополнительного образования в России.
|02.11.2018
|12.00
|МОБУ «СОШ № 68»,
ул. Ноябрьская, 45,
тел.:43-62-85,
43-62-86
|Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Подросток», д/к «Заря»
|Спортивный праздник «Педагог – родитель – ребёнок»
|02.11.2018
|12.00-14.00
|с. Краснохолм,
ул. Советская, д. 68
тел. 39-10-52
|Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Промышленного района
|Музыкальный салон
«В мире музыки»
|02.11.2018
|12.00
|ул. Магнитогорская,80
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества», д/к «Чайка»,
|«Вместе дружная семья!»- конкурсная программа для детей младшего и среднего школьного возраста
|02.11.2018
|12.00
|ул. Беляевская, 63
тел. 71-74-70
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 8»
|Тренинг по актерскому мастерству сказка «Спасение осенних туч»
|02.11.2018
|15.00
|ул. Луговая, д. 85,
тел. 33-22-17
|Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени А.С. Пушкина»
|«Красота рукотворная» — выставка декоративно – прикладного и изобразительного творчества.
|02.11.2018
|10:00
|ул. Юных Ленинцев, 10/1.
тел.8 (3532) 63 68 52
|Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени А.С. Пушкина»
|«Улыбка и смех — это для всех» — к 110-летию со дня рождения Н.Носова и 105-летнего юбилея со дня рождения В.Драгунского — литературная гостиная.
|02.11.2018
|15:00
|ул. Юных Ленинцев, 10/1
тел.8 (3532) 63 68 52
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция детского технического творчества» г.Оренбурга
|Авиамодельные соревнования для начинающих
«Осень – 2018».
|02.11.2018
|13:00
|ул. Ногина, 46
тел: 56-74-42
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Многопрофильный центр дополнительного образования детей»
|Торжественное открытие выставочного зала изобразительного и декоративно – прикладного творчества, посвященное 100 – летию создания государственной системы дополнительного образования.
|02.11.2018
|15.00
|пр. Светлый, 10,
тел. 33-33-89
|Муниципальное образовательное автономное учреждение «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» (юных туристов) г. Оренбурга.
|Соревнования по топографии «Таинственные знаки»
|02.11.2018
|12.00
|ул. Яицкая, 61
тел. 77-49-02
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества
г. Оренбург»
|«Загляните в семейный альбом» конкурс семей среди клубов по месту жительства.
|02.10.2018.
|14.00
|ул.Космическая,5
Акт. зал ЦДТ,
тел. 366444
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Многопрофильный центр дополнительного образования детей»
|«Отважная пешка» — семейный шахматный турнир среди младших школьников.
|03.11.2018
|14.00
|пр. Светлый, 10,
тел. 33-33-89
|Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Промышленного района
|Соревнования по спортивному туризму «Туристский стадион»
|03.11.2018
|12.00
|ул. Магнитогорская,80
|Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Промышленного района, д/клуб «Надежда»
|Турнир по футболу среди дворовых команд
|03.11.2018
|17.00
|ул. Ноябрьская, 58
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников»
г. Оренбурга
|Окружные соревнования по трассовому моделизму «Формула – 1», I этап.
|03.11.2018
|15.00
|ул. Брестская, 3,
тел.8 (3532) 30-76-73
|Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Центр туризма и краеведения «Салют»
|Соревнования по спортивному ориентированию бегом «Тропой Сусанина».
|04.11.2018
|12.00
|Зауральная роща
(на большой поляне), тел.89059163720.
|Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Спортивно-оздоровительный клуб «Пламя»
|«Шашечные баталии» — турнир по шашкам.
|05.11.2018
|14.00
|ул. Тимирязева.2,
тел.31-67-55
|Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Спортивно-оздоровительный клуб «Пламя»
|«Показательные выступления»- Каратэ.
|06.11.2018
|13.00
|ул. Тимирязева,2, спортивный зал,
тел.31-67-55
|Муниципальное образовательное автономное учреждение «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» (юных туристов) г. Оренбурга
|Историко-этнографический туристско-краеведческий конкурс проектно-исследовательских работ учащихся 3-4, 5-6 классов «Мой город – лучший город Земли
|06.11.2018
|12.00
|ул. Яицкая, 61
тел. 77-49-02
|Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», ЦДиМД «Радуга».
|Военно-спортивная игра «7 ноября 1941», в рамках патриотического проекта «Мы помним свою историю».
Старший школьный возраст.
|07.11.2018
|15.00
|пр. Победы,5,
тел.774478