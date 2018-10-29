Оренбургские школьники отдохнут в период с 29 октября по 6 ноября 2018 года включительно. Для ребят на эти дни общеобразовательными учреждениями и организациями дополнительного образования подготовлена обширная программа — спортивные мероприятия, тематические выставки, викторины, лектории, конференции.

В их числе — выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Золотая осень» в МАУДО «Центр внешкольной работы «Подросток» (ул. Курочкина, 2), выставка-конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества учащихся и педагогов «Радость творчества» в МБУДО «Многопрофильный центр дополнительного образования детей» (пр. Светлый, 10) и  выставка работ обучающихся отделения изобразительного искусства «Как красива Русская земля» МБУДО «Детская школа искусств № 8» (ул. Луговая, 85).

План городских мероприятий организаций дополнительного образования на осенние каникулы 2018 года (6+)

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Студия современного праздника «Позитив». «Чтобы осень была золотой». Концерт. 29.10.2018 15.00 ул.Просторная, 14/2, гимназия № 6,
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Центр психолого-педагогической реабилитации детей

«Орион».

 Представление кукольного театра «Теремок» в рамках Недели добра. 29.10.2018 11.00 ул.Чкалова,33,

тел.20-26-99
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Подросток» Выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Золотая осень» 29.10.2018 –06.11.2018 10.00-17.00 ул. Курочкина, д. 2,

тел.500-188
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 8» Выставка работ

обучающихся отделения изобразительного

искусства «Как красива Русская земля»

 29.10.2018 — 06.11.2018 09.00 — 18.00 ул. Луговая, д. 85,

тел 33-22-17
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени А.С. Пушкина» «Музыкальное путешествие по Европе» — концерт классической музыки 29.10.2018 12:00 ул. Юных Ленинцев, 10/1.

тел.8 (3532) 63 68 52
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Многопрофильный центр дополнительного образования детей» Выставка — конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества учащихся и педагогов «Радость творчества». 29.10-06.11.2018 10.00-17.00 пр. Светлый, 10,

тел. 33-33-89
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2» Товарищеские игры по мини-футболу «Мяч дружбы» 29.10. 2018 15.00 МОБУ «ООШ № 58»

ул. Станционная, 2-а

тел.77-05-38,

53-04-10
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Промышленного района Выставка — конкурс по бумагопластике «Мастера бумажных дел». 30.10.2018 12.00 ул.Магнитогорская,80
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» «Ароматы осени» — мастер- класс по мыловарению для детей старшего школьного возраста 30.10.2018 12.00 ул. Центральная,13

тел.76-26-09
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени А.С. Пушкина» «Осень в музыке П.И. Чайковского» 30.10.2018 11:00 МОБУ «Лицей №5»,

ул. Джангильдина, 13/1

тел.89877958488
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени А.С. Пушкина» «Душой исполненный полет» — танцевальная разминка. 30.10.2018. 12:00 ул. Юных Ленинцев, 10/1,

тел.8 (3532) 63 68 52
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция детского технического творчества Промышленного района» Познавательная программа

«Лучшие изобретения человечества»

для детей среднего школьного возраста.

 30.10.2018 12.00 пер. Дорожный, 2-А, тел. 43-62-95
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр» «Мир астрономии» или «Соседи по солнцу»

познавательно-развлекательная программа

 30.10.2018 11.00 пр. Гагарина, 42/3,
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Отдел по организации отдыха и оздоровления детей Школа подготовки волонтеров-старшеклассников для работы в ДОЛ и ЛДП. 31.10.2018 16.00. ул.Карагандинская, 37 а, каб. 208.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция детского технического творчества Промышленного района» Игра-соревнование по станциям

«Путешествие в Техноград».

 31.10.2018 13.00 пер. Дорожный, 2-А, тел. 43-62-95
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция детского технического творчества» г.Оренбурга Городская поисково-приключенческая игра «Сокровища нации», посвященная 100-летию дополнительного образования. 31.10.2018 13:00 ул. Ногина, 46

тел: 56-74-42
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2» Матчевые игры по баскетболу, посвященные Дню народного единства 31.10. 2018 14.00 МОАУ

«Гимназия № 7»

ул. Терешковой, 8

тел.77-05-38,

77-38-13
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества

г. Оренбург»

 «Брейн-ринг» — межшкольное экологическое мероприятие в рамках акции «Живи, Земля!»

для детей мл. возраста

 31.10.2018 13.30 ул.Космическая,5

тел. 366444
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр» Квиз «Биологический марафон» в рамках празднования 100-летия дополнительного образования. 31.10.2018 11.00 пр. Гагарина, 42/3,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества

г. Оренбург»

 «Перекликаются гитары, переплетаются сердца» — конкурс-фестиваль гитарной песни для старшеклассников. 31.10.2018 15.00. ул. Космическая,5

тел. 365222
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества

г. Оренбург»

 «Лидер нового поколения» — деловая игра по станциям для актива ученического самоуправления 01.11.2018 15.00 ул.Космическая,5

тел. 366444
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр» «Экологический КВН» 01.11.2018 11.00 пр. Гагарина, 42/3,
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Подросток»,

д/к «Огонек»

 Спортивно-игровая программа «Заходи на стадион» 01.11.2018 16.00-17.00 ул. Конституции, д.24/1,

тел. 500-190
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Промышленного района

д/клуб «Росинка»

 Конкурсная — развлекательная межклубная программа «Пусть живётся детворе хорошо в любом дворе». 01.11.2018 15.00 пр.Бр. Коростелёвых,46а
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» «Моя Родина — Россия» — концертно-игровая программа ко Дню народного единства для обучающихся ЦРТДиЮ и их родителей. 01.11.2018 12.00 ул. Центральная,13

тел.76-26-09
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 8» Городской конкурс детского художественного творчества «Рисуем музыку» 01.11.2018 12.00 ул. Луговая, д. 85
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени А.С. Пушкина» «Осенний листопад» — музыкальный концерт. 01.11.2018 12:00 ул. Юных Ленинцев, 10/1

тел.8 (3532) 63 68 52
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников»

г. Оренбурга

 Инженерная лаборатория «Робот своими руками» 01.11.2018 15.00 ул. Брестская, 3,

тел.8 (3532) 30-76-73
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Факел» Семейный конкурс «Мама, папа, бабушка и я — поющая семья» 01.11.2018 17.00 Библиотека

пос. Берды

ул.Державина, 23
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2» Городской турнир по мини-футболу, посвященный 100-летиюсистемы дополнительного образования в России. 02.11.2018 12.00 МОБУ «СОШ № 68»,

ул. Ноябрьская, 45,

тел.:43-62-85,

43-62-86
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Подросток», д/к «Заря» Спортивный праздник «Педагог – родитель – ребёнок» 02.11.2018 12.00-14.00 с. Краснохолм,

ул. Советская, д. 68

тел. 39-10-52
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Промышленного района Музыкальный салон

«В мире музыки»

 02.11.2018 12.00 ул. Магнитогорская,80
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества», д/к «Чайка», «Вместе дружная семья!»- конкурсная программа для детей младшего и среднего школьного возраста 02.11.2018 12.00 ул. Беляевская, 63

тел. 71-74-70
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 8» Тренинг по актерскому мастерству сказка «Спасение осенних туч» 02.11.2018 15.00 ул. Луговая, д. 85,

тел. 33-22-17
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени А.С. Пушкина» «Красота рукотворная» — выставка декоративно – прикладного и изобразительного творчества. 02.11.2018 10:00 ул. Юных Ленинцев, 10/1.

тел.8 (3532) 63 68 52
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени А.С. Пушкина» «Улыбка и смех — это для всех» — к 110-летию со дня рождения Н.Носова и 105-летнего юбилея со дня рождения В.Драгунского — литературная гостиная. 02.11.2018 15:00 ул. Юных Ленинцев, 10/1

тел.8 (3532) 63 68 52
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция детского технического творчества» г.Оренбурга Авиамодельные соревнования для начинающих

«Осень – 2018».

 02.11.2018 13:00 ул. Ногина, 46

тел: 56-74-42
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Многопрофильный центр дополнительного образования детей» Торжественное открытие выставочного зала изобразительного и декоративно – прикладного творчества, посвященное 100 – летию создания государственной системы дополнительного образования. 02.11.2018 15.00 пр. Светлый, 10,

тел. 33-33-89
Муниципальное образовательное автономное учреждение «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» (юных туристов) г. Оренбурга. Соревнования по топографии «Таинственные знаки» 02.11.2018 12.00 ул. Яицкая, 61

тел. 77-49-02
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества

г. Оренбург»

 «Загляните в семейный альбом» конкурс семей среди клубов по месту жительства. 02.10.2018. 14.00 ул.Космическая,5

Акт. зал ЦДТ,

тел. 366444
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Многопрофильный центр дополнительного образования детей» «Отважная пешка» — семейный шахматный турнир среди младших школьников. 03.11.2018 14.00 пр. Светлый, 10,

тел. 33-33-89
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Промышленного района Соревнования по спортивному туризму «Туристский стадион» 03.11.2018 12.00 ул. Магнитогорская,80
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Промышленного района, д/клуб «Надежда» Турнир по футболу среди дворовых команд 03.11.2018 17.00 ул. Ноябрьская, 58
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников»

г. Оренбурга

 Окружные соревнования по трассовому моделизму «Формула – 1», I этап. 03.11.2018 15.00 ул. Брестская, 3,

тел.8 (3532) 30-76-73
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Центр туризма и краеведения «Салют» Соревнования по спортивному ориентированию бегом «Тропой Сусанина». 04.11.2018 12.00 Зауральная роща

(на большой поляне), тел.89059163720.
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Спортивно-оздоровительный клуб «Пламя» «Шашечные баталии» — турнир по шашкам. 05.11.2018 14.00 ул. Тимирязева.2,

тел.31-67-55
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Спортивно-оздоровительный клуб «Пламя» «Показательные выступления»- Каратэ. 06.11.2018 13.00 ул. Тимирязева,2, спортивный зал,

тел.31-67-55
Муниципальное образовательное автономное учреждение «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» (юных туристов) г. Оренбурга Историко-этнографический туристско-краеведческий конкурс проектно-исследовательских работ учащихся 3-4, 5-6 классов «Мой город – лучший город Земли 06.11.2018 12.00 ул. Яицкая, 61

тел. 77-49-02
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», ЦДиМД «Радуга». Военно-спортивная игра «7 ноября 1941», в рамках патриотического проекта «Мы помним свою историю».

Старший школьный возраст.

 07.11.2018 15.00 пр. Победы,5,

тел.774478

 

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