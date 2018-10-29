Оренбургские школьники отдохнут в период с 29 октября по 6 ноября 2018 года включительно. Для ребят на эти дни общеобразовательными учреждениями и организациями дополнительного образования подготовлена обширная программа — спортивные мероприятия, тематические выставки, викторины, лектории, конференции.

В их числе — выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Золотая осень» в МАУДО «Центр внешкольной работы «Подросток» (ул. Курочкина, 2), выставка-конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества учащихся и педагогов «Радость творчества» в МБУДО «Многопрофильный центр дополнительного образования детей» (пр. Светлый, 10) и выставка работ обучающихся отделения изобразительного искусства «Как красива Русская земля» МБУДО «Детская школа искусств № 8» (ул. Луговая, 85).

План городских мероприятий организаций дополнительного образования на осенние каникулы 2018 года (6+)