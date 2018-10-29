Для строительства или реконструкции индивидуального жилого дома, прежде всего, необходимо установить границы земельного участка, на котором он расположен, сообщает Оренбургская кадастровая палата.

С августа этого года произошел ряд изменений в законодательстве, регулирующем сферу строительства (или реконструкции) объектов индивидуального жилищного строительства, в том числе в вопросах подготовки необходимых для государственного кадастрового учета и регистрации права документов и их представления в орган регистрации прав.

Новый закон определил, что объект индивидуального жилищного строительства – это отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров. Он состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

Для начала строительства или реконструкции жилого дома, застройщику, а это, как правило, сам собственник, необходимо заполнить уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта. Форма документа утверждена Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Перечень сведений, которые должны содержаться в уведомлении включает в себя сведения о застройщике, земельном участке, а также о планируемых параметрах жилого дома, в том числе об отступах от границ земельного участка.

Местная администрация при поступлении от застройщика пакета документов проводит проверку, в том числе, на соответствие указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства.

Размещение жилого дома на земельном участке имеет определяющее значение, поскольку строительство дома не соответствующее нормам и правилам может привести к его ненадежности и опасности по отношению к другим близлежащим постройкам и соседним жилым домам.

К слову, на территории России установлен целый свод правил, который ограничивает застройщика при возведении индивидуального жилого дома. Многие факторы зависят от установления границ земельного участка, на котором планируется строительство. Для недопущения нарушений при строительстве и надлежащего согласования строительства уполномоченными органами власти, прежде всего, необходимо не только на местности установить забор или иное ограждение, но и внести указанные границы в Единый государственный реестр недвижимости. Это позволит сохранить права и законные интересы застройщика от посягательства третьих лиц и недобросовестных соседей.