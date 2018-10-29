Юрий Берг провел выездное совещание на строительстве моста в Илекском районе

29 октября, губернатор Оренбургской области Юрий Берг ознакомился с ходом работ на строительстве постоянной переправы через реку Урал у села Нижнеозерного Илекского района.

В выездном совещании также участвовали министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Александр Полухин, главный инженер Главного управления дорожного хозяйства области Виктор Калабугин, депутат Законодательного Собрания области Александр Коньков, глава Илекского района Владимир Карпенко, представители подрядной организации.

Мост длиной 185 метров начали строить летом взамен разрушенного ледоходом весной этого года. Мостостроителям предстоит поставить 17 опор и положить 16 пролетов из специально изготовленных мостовых плит.

Губернатор ознакомился с состоянием дел и обсудил с участниками совещания ряд рабочих вопросов.

— Новый мост, построенный в соотвествии с современными требованиями, раз и навсегда обеспечит автомобильное сообщение между селами Илекского района и выезд на трассу «Илек-Оренбург». Сегодня от того, насколько быстро и качественно будут проведены работы, зависит нормальная жизнедеятельность сел, качество жизни сельчан. Это – целиком и полностью зона отвественности строителей, подрядчиков, — подчеркнул губернатор.

На сегодняшний день на левом берегу Урала забетонированы восемь опор и положено четыре пролета моста, подготовлено свайное основание и ставится опалубка на девятой опоре. На правом берегу Урала подготовлено свайное основание 17-й, 16-й и 15-й опор, поставлены направляющие для погружения свай на 14-й опоре. На 17-й опоре ставится опалубка для производства бетонных работ.

Понтонная переправа через Урал, наведенная военными после обращения главы региона, будет демонтирована в ноябре, до ледостава.