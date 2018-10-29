По инициативе комитета по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга и президента Федерации дзюдо Оренбургской области, депутата Оренбургского городского Совета Игоря Абдульманова прошло первое открытое командное первенство МАУ СШОР дзюдо среди юношей 2009 — 2010 г. р., приуроченное ко Всемирному дню дзюдо.

За звание сильнейшей команды на татами Центра дзюдо вышли бороться 120 юных спортсменов из 13 команд города Оренбурга и Оренбургской области. В их числе — 3 команды спортивной школы олимпийского резерва дзюдо (Центр дзюдо); 2 команды спортивной школы № 2 «Прогресс»; команда спортивной школы № 6; команда училища олимпийского резерва; команда СК «БОЕЦ»; 2 команды общеобразовательной школы № 71; команда спортивной школы из Медногорска; 2 команды спортивной школы из Кувандыка.

Золотые медали и кубок турнира завоевала команда Центр дзюдо-1 под руководством тренера Артема Крайнова. Серебряные медали — у команды Центр дзюдо-2 (тренер Юлия Шабалова). Бронзовые награды – у СШ № 6 (тренер Игорь Шибалов) и у СШ № 2 «Прогресс» (тренер Дамир Нурматов).

После окончания соревнований на прилегающей территории Центра дзюдо «Аллея дзюдо» были посажены 30 голубых елей.