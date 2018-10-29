В Оренбурге скончался Михаил Долгополов

27 октября на 78-м году жизни скончался Михаил Павлович Долгополов. Об этом Oren.Ru сообщили в городской администрации.

Почти 30 лет Михаил Павлович возглавлял областную организацию профсоюза работников государственных учреждений.

БИОГРАФИЯ МИХАИЛА ДОЛГОПОЛОВА

Родился 21 ноября 1940 года в селе Илькульган Шарлыкского района Оренбургской области.

С 1961 по 1964 год работал токарем машиностроительного завода в городе Оренбурге.

С 1964 по 1965 год — инструктор горкома ВЛКСМ, с сентября 1965 по сентябрь 1966 года — заведующий сектором учета и статистки Ленинского райкома ВЛКСМ.

С 1967 по 1973 год — заведующий общим отделом обкома ВЛКСМ. В 1969 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт. С 1973 по 1975 год — инструктор отдела административных органов горкома КПСС.

С 1975 по 1978 год — заместитель начальника автоколонны № 1825 по кадрам.

С 1978 по 1989 год — заведующий правовой инспекцией труда облсовпрофа.

С 1989 года и по настоящее время председатель обкома профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания.

Награжден орденом «Дружбы», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Почетными грамотами ВЦСПС, ФНПР, ЦК Профсоюза, знаками ФНПР «За активную работу в профсоюзах». «За заслуги перед профдвижением России», Почетной грамотой Оренбургской области.