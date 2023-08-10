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12 августа 2023 г.

Тайна «Докторской» Колбасы: Что Мясокомбинат Орска Прячет от Покупателей?

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Редакция Орен.Ру
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Роспотребнадзор выдвинул серьезные обвинения в адрес орского мясокомбината.

В чем дело?

В излюбленной колбасе многих жителей области обнаружены ингредиенты, информация о которых умалчивалась на этикетке упаковки.

Все началось с проверки продукции в магазине Екатеринбурга. Вареная колбаса «Докторская» орского производства оказалась… не такой уж и докторской. В ее составе найдены компоненты, которые тщательно скрывались от глаз покупателей.

На защиту мясокомбината встала его представительница. По ее словам, нарушение уже устранено, и претензии Роспотребнадзора не имеют оснований. Однако суд был непреклонен.

По результатам экспертизы из Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области стало ясно: состав колбасы не совпадает с тем, что заявлено на упаковке. Вводя в заблуждение своих покупателей, мясокомбинат нарушил закон. Теперь орскому производителю предстоит решить этот вопрос перед глазами закона и своих покупателей.

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