Волонтёры Уральской Стали вновь инициировали социальную акцию «Собери ребёнка в школу»

Активисты волонтёрского движения «Хорошие дела» Уральской Стали (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) вновь объявили сбор школьных принадлежностей для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Поучаствовать в благотворительной акции можно до 18 августа.
Сбор канцтоваров проводится посредством специальных боксов по будням с 8 до 18.00 по адресам:
Ледовый дворец, ул. Советская, 75д,
Молодежный центр, ул. Мира, д.14,
ЦРТДЮ, ул. Советская, д.138а,
ЦРТДЮ, корпус №2, пр. Металлургов, 23 к2.
Акция в партнерстве с городской администрацией проводится пятый год подряд и каждый раз получает большой отклик со стороны металлургов и неравнодушных жителей города.
Для успешного старта нового учебного года ребятам, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации, понадобятся: новые ранцы, ручки, карандаши, фломастеры, тетрадки, альбомы для рисования, пеналы, линейки, пластилин и прочее. Все собранные школьные принадлежности в рамках акции будут направлены в Комплексный центр социального обслуживания населения и переданы нуждающимся семьям.
Телефоны для справок:
+7 (3537) 66-71-96,
+7 909 612-87-13,
e.matveeva@uralstell.com.