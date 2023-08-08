Волонтёры Уральской Стали вновь инициировали социальную акцию «Собери ребёнка в школу»

Активисты волонтёрского движения «Хорошие дела» Уральской Стали (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) вновь объявили сбор школьных принадлежностей для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Поучаствовать в благотворительной акции можно до 18 августа.

Сбор канцтоваров проводится посредством специальных боксов по будням с 8 до 18.00 по адресам:

Ледовый дворец, ул. Советская, 75д,

Молодежный центр, ул. Мира, д.14,

ЦРТДЮ, ул. Советская, д.138а,

ЦРТДЮ, корпус №2, пр. Металлургов, 23 к2.

Акция в партнерстве с городской администрацией проводится пятый год подряд и каждый раз получает большой отклик со стороны металлургов и неравнодушных жителей города.

Для успешного старта нового учебного года ребятам, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации, понадобятся: новые ранцы, ручки, карандаши, фломастеры, тетрадки, альбомы для рисования, пеналы, линейки, пластилин и прочее. Все собранные школьные принадлежности в рамках акции будут направлены в Комплексный центр социального обслуживания населения и переданы нуждающимся семьям.

Телефоны для справок:

+7 (3537) 66-71-96,

+7 909 612-87-13,

e.matveeva@uralstell.com.