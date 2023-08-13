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15 августа 2023 г.

Управляющий директор АО «Уральская Сталь» Сергей Журавлев поздравил строителей с профессиональным праздником

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Редакция Орен.Ру
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Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Во все времена ваше дело считалось крайне значимым для общества. Оно объединяет всех участников строительного рынка – производителей и поставщиков материалов, проектировщиков и архитекторов, монтажников и прорабов, бетонщиков и представителей других специальностей.

Благодаря вашему таланту, мастерству и ответственности строятся новые социальные объекты и реставрируются старые, внедряются инновационные технологии на предприятиях.

Слова особой благодарности в этот день – работникам подразделений комбината, причастным к этой славной профессии. Благодарю вас за труд, профессионализм и верность выбранному делу.

Желаю интересных проектов и вдохновения, крепкого здоровья и благополучия!

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