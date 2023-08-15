Оренбургский «Оренпарк»: новая глава после трагедии

«Оренпарк», известный своим недавним инцидентом с каруселью, возобновил свою работу, как сообщается в официальных социальных сетях парка.

Теперь для посетителей вновь доступны радости детских аттракционов, веселые прыжки на батутах и увлекательная игровая площадка для детей всех возрастов.

При этом нельзя забывать о том трагическом дне в мае, когда в «Оренпарке» произошло ЧП с рухнувшей цепочной каруселью. Более 20 человек получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших были девушка и маленький ребенок; 26-летней женщине пришлось проходить через операцию на лице.